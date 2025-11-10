7 najbogatszych kobiet w historii Polski. Posiadały całe wsie i miasta

Najbogatsze Polki to nie tylko Kulczyk i Kulczyk. Polska miała w swojej historii obłędnie bogate kobiety, które posiadały nie tylko całe wsie, ale i miasta.
Jaka jest najbogatsza Polka w historii? Czy to żyjąca dzisiaj Dominika Kulczyk, czy zmarła nie tak dawno temu Barbara Piasecka-Johnson, a może działająca parę wieków temu księżna Anna Jabłonowska? Na to pytanie odpowiedzieć nie sposób z prostej przyczyny. Nie ma danych. Materiały dotyczące dawnych przedsiębiorców są skąpe. Przetrwaniu dokumentów gospodarczych nie sprzyjały czasy wojenne i powojenne. Dlatego to zestawienie to tylko próba pokazania, że bogate Polki nie żyją tylko dziś.
To jedno z zestawień, które pojawiły się w specjalnym, drukowanym wydaniu Wprost wraz z Listą 50 najbogatszych Polek.
7 najbogatszych Polek w historii
Źródło: Wprost
© ℗ Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Wprost.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Wprost.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.