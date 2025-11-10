7 najbogatszych kobiet w historii Polski. Posiadały całe wsie i miasta

Jaka jest najbogatsza Polka w historii? Czy to żyjąca dzisiaj Dominika Kulczyk, czy zmarła nie tak dawno temu Barbara Piasecka-Johnson, a może działająca parę wieków temu księżna Anna Jabłonowska? Na to pytanie odpowiedzieć nie sposób z prostej przyczyny. Nie ma danych. Materiały dotyczące dawnych przedsiębiorców są skąpe. Przetrwaniu dokumentów gospodarczych nie sprzyjały czasy wojenne i powojenne. Dlatego to zestawienie to tylko próba pokazania, że bogate Polki nie żyją tylko dziś.

To jedno z zestawień, które pojawiły się w specjalnym, drukowanym wydaniu Wprost wraz z Listą 50 najbogatszych Polek.

7 najbogatszych Polek w historii