Odprawy dla górników zbyt wysokie? Polacy nie mają wątpliwości

4 grudnia obchodzimy Barbórkę, imieniny Barbary. Święta Barbara jest patronką górników. W tym roku jest to dla tej grupy ważny dzień również z innego powodu. W najbliższych godzinach w Sejmie zapadną bowiem decyzje dotyczące nowelizacji ustawy górniczej. Przygotowana przez Ministerstwo Energii nowela ma umożliwić samodzielną likwidację kopalń przez spółki górnicze, a także ułatwić zagospodarowanie pokopalnianych terenów. W środę projekt został przyjęty przez sejmową komisję ds. energii, klimatu i aktywów państwowych.

Nowela przewiduje również następujący pakiet świadczeń osłonowych dla pracowników:

urlop górniczy: 5 lat (80 proc. wynagrodzenia obliczanego, jak za urlop wypoczynkowy);

urlop dla pracowników zakładów przeróbki mechanicznej węgla: 4 lata (80 proc. wynagrodzenia obliczanego, jak za urlop wypoczynkowy);

jednorazowa odprawa pieniężna: 170 tys. zł netto (zwolniona ze składki zdrowotnej i podatku dochodowego) dla pracowników z minimalnym stażem pracy 3 lata.

Polacy o odprawach dla górników

Jak Polacy podchodzą do kwestii wysokości odpraw dla górników odchodzących z kopalni? Sprawdziła to pracownia SW Research w sondażu dla „Wprost". 35,5 proc. ankietowanych uważa, że jest ona odpowiednia. Z kolei co czwarty respondent (25,6 proc.) twierdzi, że odprawy są zbyt wysokie. Tylko 15,4 proc. badanych ocenia je jako zbyt niskie, a 23,5 proc. nie ma w tej sprawie zdania.

Wysokość odpraw nie przeszkadza przede wszystkim respondentom z wykształceniem zasadniczym zawodowym (39,7 proc.).