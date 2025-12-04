Dobra wiadomość dla ponad 100 tys. emerytów. ZUS wydał komunikat

– 1 stycznia 2026 r. wejdzie w życie ustawa, dzięki której Zakład Ubezpieczeń Społecznych automatycznie, bez konieczności składania wniosku, przeliczy wysokość emerytur przyznanych lub przeliczonych w czerwcu w latach 2009–2019 (tzw. emerytury czerwcowe). Nowe przepisy obejmą również renty rodzinne po osobach, które miały takie świadczenia – poinformował ZUS w komunikacie.

Chodzi o przyjętą przez parlament na początku sierpnia ustawę zakładającą ponowne wyliczenia świadczeń – na nowych, korzystniejszych zasadach – dla tzw. emerytów czerwcowych z lat 2009-2019.

Problem z czerwcowymi emeryturami naprawiony

Problem z czerwcowymi emeryturami dotyczy osób urodzonych po 1948 roku, które przeszły na emeryturę w latach 2009-2019. Jeżeli złożyły wniosek w czerwcu, miały przyznane niższe świadczenia niż wnioskujący np. w kwietniu czy maju. Wszystko przez to, że w tym miesiącu nie uwzględniano dodatkowych waloryzacji kwartalnych, a jedynie roczną. Parlamentarzyści naprawili ten błąd i jednogłośnie przyjęli nowe przepisy. Przewidują one, że każdy emeryt i rencista rodzinny, który w latach 2009-2019 przeszedł na emeryturę lub rentę rodzinną w czerwcu, będzie miał prawo do ponownego ustalenia wysokości swojego świadczenia (przepisy nie przewidują wyrównania za lata wcześniejsze, ponieważ świadczenia były obliczone zgodnie z obowiązującym wówczas prawem). Wysokość emerytury zostanie ustalona tak, jakby dana osoba przeszła na emeryturę w maju danego roku, co oznacza, że świadczenia będą wyższe i uwzględnią korzystniejsze zasady waloryzacji.

– ZUS ponownie obliczy wysokość emerytury według zasad obowiązujących w dniu jej pierwotnego ustalenia (czyli tak, jakby emerytura była przyznana w innym miesiącu niż czerwiec). Następnie zwaloryzuje kapitał i świadczenia do chwili obecnej – informuje ZUS.

Co istotne, jeśli nowa kwota okaże się niższa od dotychczasowej, świadczenie pozostanie na obecnym poziomie. Dla świadczeniobiorców oznacza to brak ryzyka utraty części emerytury czy renty.

Jeśli wniosek w sprawie przeliczenia wysokości emerytury ustalonej od czerwca w latach 2009–2019 (bądź renty rodzinnej) zostanie zgłoszony przed 1 stycznia 2026 roku i na ten dzień postępowanie w sprawie rozpatrzenia tego wniosku będzie w toku lub sprawa o ustalenie prawa do tych świadczeń lub ich wysokości będzie trwać przed sądem, ZUS zawiesi postępowanie w sprawie ustalenia wysokości emerytury lub renty rodzinnej przewidziane w nowej ustawie. ZUS wróci do niego, gdy ostatecznie zakończy się to wcześniejsze postępowanie. Klient nie musi składać żadnych wniosków.

Zmiany dla ponad 100 tys. osób

ZUS podkreśla w komunikacie, że wszystkie sprawy związane z przeliczeniem emerytur i rent "zostaną załatwione najpóźniej do 31 marca 2026 r.".

Z szacunków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wynika, że przeliczone zostaną świadczenia ok. 103 tys. osób, a przeciętna podwyżka wyniesie ok. 220 zł.

