Dla tej opcji seniorzy rezygnują z 13. i 14. emerytury. Zyskują więcej

Szacuje się, że w 2026 roku ok. 300 tys. osób osiągnie wiek emerytalny (60 lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn). Wiele z tych osób zdecyduje się jednak kontynuować swoją aktywność zawodową. Zachętą dla tej grupy jest tzw. PIT-0 dla seniora, ulga podatkowa wprowadzona w 2022 roku w ramach Polskiego Ładu. Za sprawą ulgi seniorzy, którzy zdecydują się na dalszą pracę zyskają zwolnienie od podatku dochodowego przychodów, maksymalnie do kwoty 85 tys. 528 zł rocznie.

O tym, że coraz więcej osób korzysta z tej opcji świadczą dane Ministerstwa Finansów, które przytacza „Fakt". Wynika z nich, że w zeszłym roku było to 166 502 seniorów podczas gdy rok wcześniej 150 788.

PIT-0 zamiast 13. i 14. emerytury

Warto podkreślić, że osoby, które korzystają z PIT-0 dla seniora rezygnują nie tylko z emerytury, ale też z dodatków takich jak 13. i 14. emerytura. Ich wysokość jest równa kwocie minimalnej emerytury (1878 zł brutto), co oznacza, że „na rękę" seniorzy otrzymują w sumie nieco ponad 3000 zł. Z wyliczeń, które przedstawia gazeta wynika, że PIT-0 jest bardziej opłacalny nawet dla osób, których zarobki sięgają 4000 zł brutto. Wówczas miesięczne wynagrodzenie z PIT-0 oznacza kwotę w wysokości 3141 zł. Przy pensji na poziomie 6000 zł, korzystający z PIT-O uzyskają dochód w wysokości 4711 zł.

Dziennik zwraca uwagę również na jeszcze jedną korzyść wynikającą z kontynuowania aktywności zawodowej. Każdy kolejny rok pracy zwiększa wysokość przyszłej emerytury. Rośnie wówczas kapitał emerytalny, a także zmniejsza się długość dalszego przewidywanego trwania życia. Obydwa te czynniki powodują podwyższenie wysokości świadczenia w momencie, gdy osoba uprawniona zdecyduje się przejść na emeryturę. Odroczenie przejścia na emeryturę tylko o rok to gwarancja podniesienia świadczenia o 9 proc. Odczekanie dwóch lat to wzrost już o 20 proc.

