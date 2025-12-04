RPP znów obniżyła stopy procentowe. O tyle zmniejszą się raty kredytów

W środę zakończyło się ostatnie w 2025 roku posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej (RPP). Gremium po raz szósty w tym roku obniżyło stopy procentowe.

RPP postanowiła obniżyć stopy procentowe NBP o 0,25 pkt proc. do poziomu:

stopa referencyjna 4,00 proc. w skali rocznej,

stopa lombardowa 4,50 proc. w skali rocznej,

stopa depozytowa 3,50 proc. w skali rocznej,

stopa redyskontowa weksli 4,05 proc. w skali rocznej,

stopa dyskontowa weksli 4,10 proc. w skali rocznej.

Decyzja RPP to doskonała wiadomość dla kredytobiorców, gdyż raty kredytów hipotecznych czy firmowych będą niższe.

– To wyraźny sygnał, że Rada chce kontynuować cykl luzowania mimo końcówki roku. Obniżka przełoży się na dalsze zmniejszenie rat kredytów i poprawi płynność finansową wielu gospodarstw domowych i firm – podkreślał w komentarzu dla „Wprost” Piotr Juszczyk, Główny Doradca Podatkowy inFakt.

RPP znów obniżyła stopy procentowe. O tyle spadnie rata kredytu

O ile konkretnie zmniejszą się raty kredytów? Jak wyliczył Jarosław Sadowski, ekspert kredytowy Rankomat.pl, każde cięcie stóp procentowych o 0,25 pkt proc. oznacza obniżkę raty o ok. kilkanaście złotych na każde pożyczone 100 tys. zł.

Z danych, które przytacza Business Insider Polska wynika, że jeśli chodzi o nowo udzielane kredyty, to ostatnia obniżka zmniejszy ratę o 81 zł dla typowego kredytu na 500 tys. zł na 30 lat. Wszystkie tegoroczne cięcia doprowadziły do obniżki raty w sumie o ok. 620 zł (z 3651 zł do 3030 zł).

Przy kredycie na 700 tys. zł najmniejsza obniżka stóp procentowych przekłada się na ponad 100 zł oszczędności na miesięcznej racie, która wyniesie ok. 4242 zł. Dla milionowego kredytu dałoby to miesięcznie oszczędności na poziomie ok. 160 zł.

Czytaj też:

Nieodpowiednie dane banku do WIBOR. Co dalej z tą tajemnicą?Czytaj też:

Deweloperzy zamrozili swoje cenniki? Pierwsze dane z listopada