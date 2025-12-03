Duży wzrost opłat za bankomaty. Polacy mocno odczują nowe stawki

Operatorzy systemów płatniczych Visa i Mastercard zapowiadają wyraźne podwyżki opłat za pobieranie gotówki z bankomatów. Dla osób, które często wypłacają gotówkę, przyszły rok przyniesie wyższe koszty każdej transakcji. Najbardziej odczują je klienci korzystający z bankomatów prywatnych sieci, takich jak Euronet czy Planet Cash, które obsługują około 70 proc. wszystkich wypłat w kraju.

Nowe stawki

Według szacunków portalu polsatnews.pl nowe stawki, obowiązujące od lutego 2026 r., oznaczają dla banków około 3 zł opłaty przy wypłacie 1 tys. zł kartą Mastercard oraz 2,90 zł przy transakcji kartą Visa. Do tej pory Mastercard pobierał około 1,70 zł za każdy wypłacony tysiąc złotych, a Visa – 1,30 zł. Oznacza to wzrost nawet o ponad połowę, co w praktyce może przełożyć się na wyższe koszty dla klientów banków, jeśli instytucje zdecydują się przerzucić je na użytkowników kart.

Główną przyczyną podwyżek jest zmiana modelu naliczania opłat. Do tej pory Visa stosowała stałą stawkę 1,30 zł niezależnie od kwoty wypłaty. Od przyszłego roku prowizja zostanie podzielona na dwie części: 1,20 zł opłaty podstawowej oraz 0,17 proc. wartości transakcji. Mastercard wprowadzi podobny model – 1,20 zł stałej opłaty i 0,18 proc. od wypłaconej kwoty. Oznacza to, że im większą kwotę wypłaci klient, tym wyższą prowizję zapłaci bank.

Nowe opłaty

Nowe opłaty będą obowiązywać przede wszystkim przy transakcjach realizowanych w bankomatach prywatnych operatorów. To właśnie urządzenia takich sieci stanowią większość dostępnych bankomatów w Polsce, dlatego wielu klientów może odczuć różnicę już na początku 2026 r.

Warto pamiętać, że sama prowizja operatorów kart to nie jedyny koszt związany z wypłatą gotówki. Wiele banków pobiera własne opłaty przy korzystaniu z bankomatów zewnętrznych sieci, a darmowe wypłaty zwykle dotyczą jedynie bankomatów należących do banku, w którym klient posiada konto. Nawet w tym obszarze mogą jednak pojawiać się wyjątki, dlatego eksperci podkreślają, że osoby regularnie wypłacające gotówkę powinny dokładnie sprawdzić zasady obowiązujące w ich banku.

Z zapowiadanych zmian wynika jasno, że przyszły rok będzie trudniejszy dla tych, którzy na co dzień korzystają z gotówki. Visa i Mastercard przygotowują znaczącą korektę opłat, a większa część wypłat odbywa się w urządzeniach prywatnych operatorów, gdzie koszty mogą wzrosnąć najbardziej.

