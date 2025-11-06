Bankomat wygląda „normalnie”? Tak kradną twoje dane i gotówkę

Pod koniec października głośno zrobiło się o serii kradzieży z rachunków klientów jednego z popularnych banków. Trop prowadził nie do zhakowanych aplikacji, lecz do „starych” metod – do bankomatów przerobionych pod skimming. Oszuści zastosowali specjalne nakładki i elementy rejestrujące, by przechwytywać dane kart oraz kody PIN. W efekcie śledczy objęli postępowaniem około 600 transakcji na łączną kwotę sięgającą 2 mln zł. Charakter sprawy był szczególnie niepokojący, bo poszkodowani mieli swoje karty cały czas przy sobie, a pieniądze znikały poprzez wypłaty gotówkowe.

Co to jest skimming?

Skimming polega na skopiowaniu zawartości paska magnetycznego lub danych karty płatniczej bez wiedzy właściciela. Do pełnego „zestawu” przestępcom potrzebny jest jeszcze PIN – jego podgląd ułatwiają miniaturowe kamery ukryte przy czytniku lub fałszywe nakładki na klawiaturę. Mając komplet informacji, oszuści tworzą duplikaty kart i dokonują wypłat bez wiedzy klienta. Choć metoda jest znana od lat, nadal potrafi być skuteczna, zwłaszcza gdy modyfikacje bankomatu są wykonane estetycznie i trudno dostrzegalne dla oka.

Właśnie dlatego znów popularność zyskał opublikowany przed laty materiał wideo pokazujący, jak może wyglądać „zainfekowany” bankomat. Uwagę zwracają przede wszystkim elementy, których nie powinno być: odstające ramki przy czytniku kart, podejrzane listwy nad klawiaturą lub nietypowe mocowania. Nie zawsze jednak da się je rozpoznać na pierwszy rzut oka, co tym bardziej wymaga ostrożności przy każdej wypłacie.

Jak się chronić?

Jak zminimalizować ryzyko? Po pierwsze, unikaj urządzeń, które wyglądają na przerobione lub uszkodzone. Przed włożeniem karty poświęć kilka sekund na oględziny czytnika i klawiatury – delikatnie sprawdź, czy elementy nie są „ruchome” lub sztucznie dołożone. Po drugie, zawsze zasłaniaj dłonią klawiaturę podczas wpisywania PIN-u, tak aby ewentualna kamera nie zarejestrowała sekwencji cyfr. To prosta czynność, która potrafi zniwelować cały trud przestępców.

Jeśli zauważysz podejrzane części w bankomacie lub nieprawidłowości w działaniu urządzenia, natychmiast powiadom bank będący właścicielem maszyny. Zgłoszenie może uchronić innych użytkowników przed utratą oszczędności i przyspieszyć zabezpieczenie sprzętu. W razie stwierdzenia nieautoryzowanych wypłat – nie zwlekaj ze zastrzeżeniem karty i reklamacją w banku.

Najskuteczniejszym sposobem uniknięcia skimmingu jest ograniczenie użycia fizycznej karty w bankomacie. Coraz więcej urządzeń obsługuje wypłaty bezstykowe, co zmniejsza ryzyko przechwycenia danych. Równie bezpieczną alternatywą jest BLIK, gdzie autoryzacja odbywa się jednorazowym kodem, a dane karty nie są w ogóle używane. W praktyce oznacza to niemal pełną ochronę przed kopiowaniem paska magnetycznego i podglądem PIN-u.

Seria październikowych kradzieży przypomina, że zagrożenia nie dotyczą wyłącznie świata online. Modyfikowany bankomat to realne ryzyko w przestrzeni publicznej. Świadome nawyki – krótka kontrola urządzenia, zasłanianie PIN-u, wybór wypłat zbliżeniowych lub BLIK – znacząco zmniejszają szansę na utratę środków. Warto wdrożyć je przy każdej transakcji, zwłaszcza w miejscach o dużym natężeniu ruchu, gdzie oszuści liczą na pośpiech i nieuwagę.

