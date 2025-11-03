Kradzieże z kont Santandera. Prokuratura wzywa poszkodowanych do zgłoszeń

Prokuratura Okręgowa w Bydgoszczy prowadzi ogólnopolskie śledztwo w sprawie kradzieży pieniędzy z kont klientów Santander Bank Polska. Jak podaje „Gazeta Pomorska”, śledczy apelują do wszystkich poszkodowanych, którzy dotąd tego nie zrobili, o złożenie zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w najbliższej jednostce policji. Zgłoszenia będą włączane do jednego, zbiorczego postępowania, a ich autorzy otrzymają status pokrzywdzonych.

Śledztwo nabiera tempa

Sprawa nabrała tempa po weekendowym komunikacie banku. W niedzielę, 26 października, Santander poinformował, że monitoring wykrył przestępcze transakcje realizowane z użyciem kart płatniczych klientów. Bank zapewnił, że wdrożył środki uniemożliwiające dalsze działania sprawców. Policja już na początku tygodnia przyjęła około 200 zgłoszeń, co potwierdza skalę problemu.

Prowadzenie śledztwa powierzono bydgoskiemu Zarządowi Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Według dotychczasowych ustaleń działania były „zaplanowane i zorganizowane”, a brało w nich udział kilka osób. Przestępcy pozyskali nieuprawniony dostęp do danych kart płatniczych, a następnie wypłacali gotówkę z bankomatów w różnych miejscowościach. Od początku jednym z głównych tropów był skimming – montowanie na bankomatach specjalnych nakładek śledzących, które przechwytują informacje z paska lub chipa oraz dane potrzebne do autoryzacji transakcji.

Bank zwraca pieniądze

Ważna informacja dla klientów: bank zwrócił już środki utracone w wyniku zidentyfikowanych, nieuprawnionych transakcji. Mimo to prokuratura zachęca do formalnego zgłaszania spraw, ponieważ każde zawiadomienie wzmacnia materiał dowodowy i może przyspieszyć identyfikację wszystkich miejsc i mechanizmów, które posłużyły sprawcom.

Apel śledczych ma też wymiar prewencyjny. Zgłoszenia pozwalają lepiej mapować zdarzenia i zabezpieczać infrastrukturę bankomatową. W praktyce oznacza to szybsze wykrywanie i demontaż podejrzanych nakładek, a także intensywniejszą współpracę z operatorami urządzeń i służbami. Im więcej informacji trafi do CBZC, tym łatwiej odtworzyć cały łańcuch zdarzeń – od pozyskania danych kart po wypłaty w konkretnych lokalizacjach.

Jak podkreślają organy ścigania, ofiary powinny zebrać podstawowe materiały: wydruki historii rachunku z widocznymi transakcjami, potwierdzenia z banku dotyczące reklamacji oraz korespondencję z infolinią lub oddziałem. Zgłoszenie na policji jest kluczowe nawet wtedy, gdy bank zwrócił pieniądze – postępowanie karne dotyczy bowiem przestępstwa, a nie tylko rozliczeń z instytucją finansową.

Postępowanie prowadzone przez Prokuraturę Okręgową w Bydgoszczy i CBZC ma charakter ogólnokrajowy i obejmuje wszystkie zgłoszone przypadki. Celem śledczych jest ustalenie sprawców, sposobu działania oraz pełnej skali strat. Jednocześnie przypomina się o podstawowych zasadach bezpieczeństwa przy korzystaniu z bankomatów: zwracaniu uwagi na nienaturalne elementy przy szczelinie na kartę lub klawiaturze, zasłanianiu PIN-u oraz szybkim kontakcie z bankiem i policją w razie podejrzeń.

