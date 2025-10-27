Pieniądze znikają z konta. Ekspert radzi, co robić

W niedzielę późnym popołudniem policja wydała komunikat, w którym poinformowała, że od soboty 25 października br. na terenie województwa kujawsko-pomorskiego mundurowi przyjęli ponad 50 zawiadomień dotyczących nieuprawnionych wypłat z kont indywidualnych klientów jednego z banków. – Mając na uwadze ewentualne działanie przestępcze, policjanci przyjmujący zgłoszenia skontaktowali się z przedstawicielami banku. Trwa analiza zgłoszeń – podano w komunikacie.

Jak się okazało, sprawa dotyczy banku Santander. Głos zabrała jego rzeczniczka Monika Nowakowska.

– Wczoraj w wyniku monitoringu bank wykrył transakcje o charakterze przestępczym przy użyciu kart płatniczych klientów. Transakcje te wykonywane były w bankomatach sieci współpracującej. Niezwłocznie po wykryciu zdarzenia wszystkie karty, które mogły zostać dotknięte przestępczym działaniem, zostały zabezpieczone. We współpracy z operatorem urządzeń, prowadzimy obecnie pogłębioną analizę zdarzenia – przekazała RMF FM rzeczniczka banku. – Podejrzewamy zamontowanie nakładek skanujących na bankomatach sieci współpracującej – dodała.

Nieuprawnione wypłaty z kont Santandera. Ekspert radzi, co robić

Informacje o nieuprawnionych wypłatach z kont bankowych ze zrozumiałych względów zaniepokoiły klientów. O tym, co zrobić w sytuacji, gdy zorientujemy się, że naszego konta zniknęły pieniądze mówił w rozmowie z TVN24 dr Przemysław Barbrich ze Związku Banków Polskich (ZBP). Barbich podkreślał, że kluczowa jest szybka reakcja i spokojne działanie.

– W pierwszej kolejności należy skontaktować się z infolinią własnego banku, zgłosić taką informację. Wtedy bank podejmuje odpowiednie działania związane z zablokowaniem konta, zablokowaniem karty. Dobrze jest też zgłosić taką samą sytuację na policję – powiedział Barbich.

Przedstawiciel ZBP wskazał, że jedną z najprostszych i najskuteczniejszych metod ochrony przed utratą znacznych kwot jest ograniczenie dziennych i jednorazowych limitów wypłat z kart płatniczych i kredytowych. – Warto, aby limity wypłaty środków z kart płatniczych czy kart kredytowych były ustawione na odpowiednio niskim poziomie, bo to zabezpiecza nas przed utratą większych kwot z naszych kart płatniczych czy z naszych kart kredytowych – podkreślił Barbich.

Gość TVN24 radził również podjęcie praktycznych środków ostrożności, jak np. zasłanianie klawiatury podczas wpisywania PIN-u, kontrolowanie wyglądu bankomatów czy regularne przeglądanie historii konta.

