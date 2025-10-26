Pieniądze znikają z kont Polaków. Pilne oświadczenie banku

Policja wydała komunikat, w którym poinformowała, że od soboty 25 października na terenie województwa kujawsko-pomorskiego mundurowi przyjęli ponad 50 zawiadomień dotyczących nieuprawnionych wypłat z kont indywidualnych klientów jednego z banków. „Mając na uwadze ewentualne działanie przestępcze, policjanci przyjmujący zgłoszenia skontaktowali się z przedstawicielami banku. Trwa analiza zgłoszeń” – czytamy w komunikacie policji.

„Jeśli jesteś pokrzywdzonym w wyniku nieuprawnionych wypłat ze swojego konta, chcąc złożyć zawiadomienie o przestępstwie, zabierz ze sobą następujące dokumenty: dowód osobisty, numer rachunku w banku, o ile to możliwe wydrukowana historia rachunku ze wskazaniem budzącej wątpliwość transakcji” – podano dalej.

Pieniądze znikają z kont klientów banku. Santander wydał oświadczenie

Jak się okazało, sprawa dotyczy banku Santander, a jego rzeczniczka wydała oświadczenie. „Wczoraj w wyniku monitoringu bank wykrył transakcje o charakterze przestępczym przy użyciu kart płatniczych klientów. Transakcje te wykonywane były w bankomatach sieci współpracującej. Niezwłocznie po wykryciu zdarzenia wszystkie karty, które mogły zostać dotknięte przestępczym działaniem, zostały zabezpieczone. We współpracy z operatorem urządzeń, prowadzimy obecnie pogłębioną analizę zdarzenia” – poinformowała RMF FM Monika Nowakowska.

„Podejrzewamy zamontowanie nakładek skanujących na bankomatach sieci współpracującej” – zaznaczyła rzeczniczka Santandera. Jak dodała, bank pozostaje w kontakcie z organami ścigania i przygotowuje zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa. Jednocześnie Nowakowska przekazała, że pieniądze wrócą na konta klientów w poniedziałek i zapewniła, że wszystkie środki są bezpieczne.

Czytaj też:

Koniec poszukiwań pary 16-latków. Policja wydała komunikatCzytaj też:

Zuchwały napad w Bytomiu. Ofiara straciła 2 miliony złotych