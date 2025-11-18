Prawie 2,5 mln firm skorzystało już z tej ulgi. Ostatni moment w tym roku

– Listopad to ostatni miesiąc, by zawnioskować o wakacje składkowe za 2025 rok. Przedsiębiorca, który złoży wniosek w tym miesiącu, może z nich skorzystać w grudniu tego roku – przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) w komunikacie.

Rok wakacji od ZUS. Tyle firm skorzystało

Instytucja podaje, że od listopada 2024 roku, czyli od momentu obowiązywania wakacji składkowych (znanych również pod nazwą wakacje od ZUS) skorzystało z tego rozwiązania blisko 2,4 mln przedsiębiorców, którzy na swój wniosek zostali zwolnieni z obowiązku opłacania składek za wskazany miesiąc.

– Za grudzień 2024 r. z wakacji składkowych skorzystało blisko 1,3 mln przedsiębiorców, a za okres od stycznia do listopada 2025 roku – ponad 1,1 mln. Łączna kwota, która podlega zwolnieniu, przekroczyła już 3,1 mld zł. Za okres od stycznia do listopada 2025 roku jest to ponad 1,5 mld zł – wylicza ZUS.

Przypomnijmy, że od listopada ubiegłego roku mikroprzedsiębiorcy wpisani do rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz komornicy sądowi mogą składać wnioski o zwolnienie z opłacania składek na własne ubezpieczenia społeczne w jednym wybranym przez siebie miesiącu w każdym roku kalendarzowym.

Wniosek o wakacje składkowe (RWS) przedsiębiorca lub jego pełnomocnik może złożyć jedynie drogą elektroniczną na PUE/eZUS – wyłącznie z konta płatnika na miesiąc przed miesiącem, za który chce być zwolniony. Przykładowo wnioski złożone w grudniu tego roku będą już dotyczyć stycznia 2026 roku.

– Rozpatrujemy wnioski o wakacje składkowe automatycznie. Wszelkie informacje w tej sprawie znajdują się na koncie płatnika na PUE/eZUS. Dodatkowo informację o tym, że pojawiła się nowa wiadomość na ten temat, wyślemy na adres e-mail lub numer telefonu, który przedsiębiorca podał na swoim koncie na PUE/eZUS. Jeśli przedsiębiorca zostanie częściowo zwolniony z ulgi lub jej nie otrzyma, wydamy w tej sprawie decyzję i przekażemy ją na konto płatnika na PUE/eZUS – podkreśla ZUS.

Od decyzji można się odwołać do sądu za pośrednictwem ZUS.

