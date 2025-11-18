KSeF 2.0 wchodzi na kolejny poziom. Przedsiębiorcy mogą sprawdzić, co ich czeka

Ministerstwo Finansów poinformowało w weekend o udostępnieniu użytkownikom wersji demo Aplikacji Podatnika KSeF 2.0. Od 15 listopada przedsiębiorcy mogą korzystać z systemu w środowisku przedprodukcyjnym, które odtwarza warunki zbliżone do tych, jakie będą obowiązywać po uruchomieniu KSeF od 1 lutego 2026 r. Wersja testowa pozwala już na wystawianie i odbieranie faktur elektronicznych.

Resort wyjaśnia, że demo KSeF 2.0 umożliwia pracę na fikcyjnych danych na fakturach, z użyciem prawdziwych danych uwierzytelniających, takich jak NIP, zgodnych z rejestrem informacji o właścicielach firm. To istotna zmiana w porównaniu z wcześniejszą wersją testową, która nie dawała możliwości logowania się przy pomocy realnych danych. Dzięki temu przedsiębiorcy mogą w praktyce przećwiczyć procesy, które wkrótce staną się codziennością.

Ministerstwo zaznacza jednocześnie, że środowisko demo ma charakter testowy, a docelowa aplikacja może różnić się od obecnej wersji. Zbierane od użytkowników uwagi mają posłużyć do optymalizacji działania KSeF 2.0 przed uruchomieniem produkcyjnym zaplanowanym na 1 lutego 2026 r.

Udostępniona aplikacja oferuje szeroki zakres funkcji. Pozwala na wystawianie, odbieranie i przeglądanie faktur oraz korekt zgodnie ze strukturą FA(3), wyszukiwanie i pobieranie wysłanych dokumentów w formacie XML, HTML lub PDF, a także obsługę identyfikatorów złożonych w modelu samofakturowania UE. System umożliwia również pobieranie Urzędowego Poświadczenia Odbioru dla pojedynczych faktur lub wielu dokumentów, wyświetlanie historii sesji, obsługę kodów QR i dostęp do faktury za pomocą takiego kodu.

W aplikacji można generować i obsługiwać tokeny (do 31 grudnia 2026 r.), korzystać z anonimowego dostępu do faktur, przeglądać dokumenty wystawione w trybie offline, a także wizualizować i pobierać faktury PEF. Dostępne są również moduły do zarządzania uprawnieniami oraz składania wniosków o certyfikaty i ich pobierania.

Zgodnie z ustawą o Krajowym Systemie e-Faktur, od 1 lutego 2026 r. obowiązek wystawiania faktur przez KSeF obejmie firmy, których sprzedaż w 2024 r. przekroczyła 200 mln zł. Mniejsze przedsiębiorstwa zostaną objęte tym obowiązkiem od 1 kwietnia 2026 r. Dla mikroprzedsiębiorców przewidziano okres przejściowy – między kwietniem a grudniem 2026 r. nie będą musieli korzystać z e-faktur, jeśli ich miesięczna sprzedaż nie przekroczy 10 tys. zł brutto.

Wejście KSeF w życie ma także skutki podatkowe. Ustawa przewiduje skrócenie podstawowego terminu zwrotu VAT z 60 do 40 dni. Utrzymana zostanie możliwość wystawiania faktur z wykorzystaniem kas rejestrujących do końca 2026 r., a na stałe wprowadzony zostanie tryb „offline24”, pozwalający wystawiać faktury bez dostępu do internetu, np. w razie awarii sieci. Do końca 2026 r. nie będą nakładane kary za błędy popełnione przy wdrażaniu nowych przepisów. Faktury mają być przechowywane w KSeF przez 10 lat, co eliminuje konieczność drukowania dokumentów i ręcznego wprowadzania ich do systemów księgowych.

Resort finansów szacuje, że dzięki wprowadzeniu KSeF i uszczelnieniu rozliczeń VAT dochody budżetu państwa mogą zwiększyć się o około 10 mld zł w ciągu 10 lat.

