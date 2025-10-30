Ostatni dzwonek na wdrożenie. KSeF wchodzi etapami

Czy obowiązkowy start Krajowego Systemu e-Faktur zostanie ponownie odsunięty w czasie? Wielu przedsiębiorców na to liczy, ale Ministerstwo Finansów jasno odpowiada: kolejnych zmian terminu nie będzie. Resort zdementował medialne doniesienia m.in. we wpisie na Facebooku, podkreślając, że prace nad stabilnością rozwiązania są na finiszu, a firmy powinny skoncentrować się na przygotowaniach. Od 1 listopada możliwe będzie już m.in. występowanie o niezbędne certyfikaty.

Aktualny harmonogram

Aktualny harmonogram wynika z ustawy o Krajowym Systemie e-Faktur i precyzyjnie dzieli obowiązki na trzy fale. Od 1 lutego 2026 r. KSeF obejmie duże przedsiębiorstwa (obrót powyżej 200 mln zł). Od 1 kwietnia 2026 r. do systemu wejdą pozostali podatnicy VAT, w tym JDG i MŚP. Najpóźniej, bo od 1 stycznia 2027 r., obowiązek dotknie najmniejsze firmy, których sprzedaż fakturowana nie przekracza 10 tys. zł miesięcznie. Dla większości podmiotów kluczową datą pozostaje zatem 1 kwietnia 2026 r., z odroczeniem tylko dla mikro o najniższych obrotach.

Mimo twardego stanowiska resortu, w biznesie wciąż widać opóźnienia. Z badań firmy fill-up wynika, że 30% przedsiębiorstw nie podjęło żadnych działań przygotowawczych, a 20% nadal nie wie dokładnie, czym jest KSeF. Podobne sygnały płyną z rynku usług księgowych: według raportu Symfonii aż 70% biur rachunkowych nie rozpoczęło wdrożeń. Eksperci zwracają uwagę na błędne przekonanie, że całym procesem zajmie się księgowa. Biuro rachunkowe nie prowadzi sprzedaży, nie wystawia faktur w imieniu klienta i nie może „wdrożyć” systemu w operacjach firmy – jego rola zaczyna się dopiero przy ewidencjonowaniu dokumentów dostarczonych przez przedsiębiorcę.

Trwają prace

Czasu mało, a po stronie technologii prace również trwają. Dostawcy oprogramowania wskazują, że choć testowe API KSeF jest dostępne od niedawna, wciąż się zmienia i wymaga dopracowania. Kluczową, oczekiwaną nowością ma być funkcja wizualizacji faktur zgodnie ze standardem KSeF, co ujednolici wygląd dokumentów w różnych systemach i odciąży producentów softu z tworzenia własnych formatów. Jednocześnie oznacza to kolejne iteracje po stronie integratorów: implementacje, testy i poprawki – a więc dodatkowy nakład pracy w napiętym harmonogramie.

Resort finansów podtrzymuje jednak kurs: system ma być stabilny, terminy są znane, a przedsiębiorcy powinni przejść z etapu oczekiwania do działania. W praktyce oznacza to przygotowanie procesów wystawiania i odbioru faktur, uprawnień, integracji z oprogramowaniem i przeszkolenia zespołów. Ci, którzy liczyli na kolejne odroczenie, muszą założyć, że 1.02.2026 / 1.04.2026 / 1.01.2027 pozostają datami granicznymi, a okno na bezpieczne wdrożenie szybko się zamyka.

Czytaj też:

Tyle firmy naprawdę zapłacą za KSeF. Eksperci wyliczyliCzytaj też:

Do KSeF zostało 100 dni. Ekspert wskazuje na trzy kluczowe elementy