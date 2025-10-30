Polacy ruszyli po kredyty. Takiego wyniku nie było od niemal dwóch lat

Z danych przekazanych przez Biuro Informacji Kredytowej (BIK) dowiadujemy się, że we wrześniu banki udzieliły o 52,4 proc. więcej kredytów mieszkaniowych niż w analogicznym okresie ubiegłego roku i o 22,2 proc. więcej niż w sierpniu br. Wzrost przyznanej wartości kredytów mieszkaniowych wyniósł 62,8 proc. rok do roku, a w porównaniu do poprzedniego miesiąca nastąpił wzrost o 20 proc.

Coraz więcej kredytów mieszkaniowych. Rekord pobity

– O wysokiej skali i wartości akcji kredytowej w segmencie kredytów mieszkaniowych świadczy poziom wrześniowej sprzedaży na kwotę 10,67 mld zł. Jest to historyczny rekord miesięcznej kwoty udzielonego finasowania. Jest on wyższy o. o 336 mln zł od dotychczasowego rekordu ze stycznia 2024 r., z okresu apogeum ówczesnego programu wsparcia kredytobiorców (Bezpieczny Kredyt 2 proc.) – podkreśla dr hab. Waldemar Rogowski, główny analityk Grupy BIK.

– Głównym powodem tak wysokiej aktywności w tym segmencie jest rosnąca zdolność kredytowa, powodowana obniżkami stóp procentowych i nadal realnie rosnącym dochodom. Trzeba jednak mieć na względzie, że te sprzyjające warunki rynkowe, mogą zostać zachwiane przez wzrost poczucia niepewności i eskalacji sytuacji globalnej. W przypadku deeskalacji, popyt na kredyty mieszkaniowe może się jeszcze wzmocnić – dodaje.

We wrześniu średnia kwota kredytu mieszkaniowego wyniosła 448,91 tys. zł i była o 6,8 proc. wyższa niż przed rokiem.

Przypomnijmy, że zarówno we wrześniu jak i w październiku Rada Polityki Pieniężnej (RPP) dokonała obniżki stóp procentowych o 0,25 pkt. proc. Główna stopa procentowa wynosi obecnie 4,50 proc. Cięcia to dobra wiadomość dla kredytobiorców, gdyż raty kredytów hipotecznych czy firmowych będą niższe. Kolejne posiedzenie RPP ws. wysokości stóp procentowych zaplanowane jest na początek listopada.

