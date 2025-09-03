RPP obniża stopy procentowe. Ekspert komentuje

W dniach 2-3 września 2025 r. odbyło się pierwsze powakacyjne posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej (RPP). Jego efektem jest decyzja, na którą czekały miliony Polaków. Rada postanowiła obniżyć stopy procentowe NBP o 25 punktów bazowych. Oznacza to, że główna stopa referencyjna wynosi 4,75 proc. w skali rocznej.

– To bardzo wyraźny sygnał, że inflacja w Polsce została opanowana i wraca w okolice wyznaczonego celu – zauważa w rozmowie z „Wprost” Piotr Juszczyk, Główny Doradca Podatkowy inFakt.

Ekspert: „Dla kredytobiorców oznacza to niższe raty”

Jak podkreśla ekspert, decyzja RPP ma szersze konsekwencje dla gospodarki i rynku finansowego.

– Dla kredytobiorców to oczywiście dobra wiadomość – raty kredytów hipotecznych czy firmowych będą niższe. Przedsiębiorcy, zwłaszcza ci finansujący inwestycje kredytem, mogą zyskać dodatkowy oddech i łatwiej planować rozwój. Należy pamiętać, że obniżka dotyczy tylko kredytów ze zmienną stopą procentową. Z drugiej strony niższe stopy to również niższe oprocentowanie lokat i obligacji detalicznych, co już obserwujemy. To oznacza mniej korzystne warunki dla osób oszczędzających. Dlatego decyzję RPP należy traktować jako kompromis – wsparcie dla gospodarki i kredytobiorców, ale kosztem częściowego pogorszenia oferty dla posiadaczy oszczędności – stwierdza Piotr Juszczyk.

Czytaj też:

RPP obniżyła stopy procentowe. Prof. Gomułka o dalszych prognozach

Jaka jest aktualna wysokość stóp procentowych NBP?

Rada postanowiła obniżyć stopy procentowe NBP o 0,25 pkt proc. do poziomu:

stopa referencyjna 4,75 proc. w skali rocznej,

stopa lombardowa 5,25 proc. w skali rocznej,

stopa depozytowa 4,25 proc. w skali rocznej,

stopa redyskontowa weksli 4,80 proc. w skali rocznej,

stopa dyskontowa weksli 4,85 proc. w skali rocznej.

Uchwała Rady Polityki Pieniężnej wchodzi w życie 4 września 2025 roku.

Czytaj też:

„Ustawa Lewandowskiego”. Rząd znalazł antidotum na lukę mieszkaniową?Czytaj też:

Składki dla przedsiębiorców w górę. O tyle ZUS będzie wyższy