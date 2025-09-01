Składki dla przedsiębiorców w górę. O tyle ZUS będzie wyższy

Zgodnie z projektem ustawy budżetowej na 2026 rok, opublikowanym 28 sierpnia 2025 r., rząd prognozuje, że przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej wyniesie 9420 zł. To oznacza dalszy wzrost płac w porównaniu z obecnym rokiem, co ma odzwierciedlać zarówno presję inflacyjną, jak i rosnące koszty pracy.

– To oznacza wzrost o 8,6 proc. i w konsekwencji podniesienie podstawy wymiaru składek ZUS dla przedsiębiorców do 5652 zł. W praktyce miesięczne składki społeczne w 2026 roku wyniosą 1926,76 zł, czyli o 152,80 zł więcej niż w roku 2025, gdy obowiązująca kwota to 1773,96 zł. Do tego należy doliczyć składkę zdrowotną, której wysokość zależy od wybranej formy opodatkowania – wyjaśnia Piotr Juszczyk, Główny Doradca Podatkowy inFakt.

Tzw. duży ZUS rośnie w zatrważającym tempie

Ekspert podkreśla, że na ostateczne wartości trzeba jeszcze poczekać do uchwalenia ustawy budżetowej, jednak nawet w przypadku korekty prognozy przeciętnego wynagrodzenia zmiany nie będą znaczące.

– Trend wzrostowy jest jednoznaczny – na przestrzeni ostatnich sześciu lat „duży ZUS” wzrósł aż o 95 proc. W 2021 roku przedsiębiorcy płacili 998,37 zł, a w 2026 roku będzie to już blisko 1930 zł, bez uwzględnienia składki zdrowotnej – wskazuje Piotr Juszczyk.

Jak zauważa ekspert, dodatkowym obciążeniem pozostaje właśnie składka zdrowotna, której reforma z 2022 roku całkowicie zmieniła sposób naliczania.

– Jeszcze w 2021 roku realny koszt dla przedsiębiorcy wynosił 53 zł miesięcznie, dzięki możliwości odliczenia jej od podatku. Obecnie to co najmniej 314,96 zł, a od przyszłego roku minimalna wysokość składki może wzrosnąć do 432,54 zł, czyli o kolejne 117,58 zł miesięcznie. W efekcie łączne obciążenie przedsiębiorców z tytułu składek ZUS może wzrosnąć w 2026 roku nawet o 270 zł miesięcznie, co w skali roku daje dodatkowy wydatek rzędu 3245 zł – wylicza Juszczyk.

W opinii specjalisty, obecne realia stają się coraz większym obciążeniem dla biznesu.

– Tak dynamiczny wzrost kosztów prowadzenia działalności gospodarczej to poważne wyzwanie dla mikro- i małych firm, które już dziś zmagają się z rosnącymi kosztami pracy i ograniczoną możliwością przerzucenia podwyżek na ceny swoich usług – podsumowuje ekspert.

