Składka zdrowotna uderzy w przedsiębiorców. ZUS potwierdza wzrost

W przyszłym roku przedsiębiorcy muszą przygotować się na znaczny wzrost składki zdrowotnej. Jak wynika z obecnych przepisów, od lutego 2026 roku minimalna składka wyniesie 432,54 zł miesięcznie. To oznacza wzrost o 117,58 zł w porównaniu do obecnej wysokości składki, która od lutego 2025 roku została czasowo obniżona do 314,96 zł.

Nowego systemu odliczania składek nie będzie

Tymczasowa ulga obowiązuje tylko przez rok – od 1 lutego 2025 do 31 stycznia 2026. Powodem było planowane wprowadzenie nowego systemu obliczania składki zdrowotnej, jednak reforma nie doszła do skutku. Przyjętą przez Sejm nowelizację zawetował prezydent, a brak dalszych działań legislacyjnych oznacza, że od lutego 2026 r. ponownie obowiązywać będą stare zasady.

Dotychczasowe przepisy wprowadziły korzystniejsze wyliczenie minimalnej składki zdrowotnej – obliczano ją od 75 proc. minimalnego wynagrodzenia, a nie od pełnej kwoty, jak miało to miejsce w 2024 roku. Dzięki temu w 2025 roku minimalna stawka wyniosła 314,96 zł, wobec 381,78 zł rok wcześniej.

Mniej korzystne zasady

Ekspert podatkowy Piotr Juszczyk z inFakt przypomina w rozmowie z WNP, że jeśli ustawodawca nie wprowadzi żadnych zmian, od 2026 r. przedsiębiorcy będą ponownie płacić składkę liczona według mniej korzystnych zasad. Dotknie to zarówno tych na skali podatkowej, jak i korzystających z liniowego PIT oraz karty podatkowej. W ich przypadku stawka 432,54 zł miesięcznie będzie oznaczała roczny wydatek wyższy o ponad 1,4 tys. zł.

ZUS apeluje, by przedsiębiorcy byli świadomi nadchodzących zmian. Nowa stawka może szczególnie obciążyć tych, których działalność przynosi niskie dochody lub straty, a którzy obecnie korzystają z preferencyjnych zasad.

