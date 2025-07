300 zł dla ucznia. Jak złożyć wniosek i kiedy wypłata?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął wypłaty w ramach programu „Dobry Start”, znanego również jako 300+. Już w pierwszych dniach lipca złożono ponad 1,1 miliona wniosków. Jak informuje ZUS, pierwsze środki – łącznie około 50 tys. zł – trafiły już na konta rodziców. Instytucja zaznacza, że kolejne przelewy są w przygotowaniu i apeluje, aby nie odkładać składania dokumentów na ostatnią chwilę.

300 Plus

Program „Dobry Start” to coroczne wsparcie finansowe w wysokości 300 zł na każde dziecko uczące się w szkole. Świadczenie przysługuje uczniom od momentu rozpoczęcia szkoły podstawowej aż do zakończenia nauki w szkole ponadpodstawowej, w tym policealnej. W przypadku dzieci z niepełnosprawnością wsparcie przysługuje do ukończenia 24. roku życia, w pozostałych przypadkach – do 20. roku życia. Wiek jest liczony rocznikowo.

Świadczenie 300+ nie zależy od dochodów rodziny ani statusu zawodowego rodziców. Może zostać przeznaczone na zakup niezbędnych materiałów edukacyjnych, takich jak podręczniki, przybory szkolne, odzież czy sprzęt potrzebny do nauki. Program nie obejmuje dzieci uczęszczających do zerówek ani studentów.

Jak złożyć wniosek o wypłatę?

Wnioski o wypłatę 300+ można składać wyłącznie przez internet. Dostępne kanały to aplikacja mobilna mZUS, platforma PUE ZUS, systemy bankowości elektronicznej oraz portal Emp@tia. Dokumenty można przesyłać do 30 listopada, jednak aby otrzymać wypłatę do końca września, należy je złożyć najpóźniej do 31 sierpnia.

Rodzice, którzy złożyli wnioski już 1 lipca, otrzymali świadczenie w pierwszej połowie miesiąca. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina: im szybciej dokumenty zostaną przesłane, tym szybciej pieniądze pojawią się na koncie.

Czytaj też:

Renta wdowia wypłacona już ponad 500 tysiącom osób. Sprawdź, czy też możesz ją dostaćCzytaj też:

ZUS ma kłopot z odzyskiwaniem świadczeń od cudzoziemców. Banalne powody