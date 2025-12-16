Lokaty bankowe na pół roku. „Siódemki" wciąż do wzięcia?

Serwis Bankier.pl przedstawił ostatni w tym roku ranking lokat bankowych na pół roku. Powstał on w oparciu o jeden parametr, jakim jest stawka procentowa – im wyższa, tym lepsza pozycja banku w zestawieniu. Dana marka bankowa może się w nim znaleźć tylko raz (z najlepszą propozycją na dany termin).

Lokaty bankowe na pół roku. 7 proc. to już przeszłość

Liderem rankingu pozostaje Nest Lokata Witaj od Nest Banku. Rozczarują się jednak ci, którzy liczą na ponad 7 proc. oprocentowanie. W porównaniu z poprzednim miesiącem stawka na lokacie została obniżona o 0,50 pkt. proc. – z 7,10 do 6,60 proc. w skali roku. Nie zmieniły się natomiast warunki umożliwiające skorzystanie z oferty. Przeznaczona jest ona dla nowych klientów, którzy założą konto osobiste i spełnią następujące warunki (do wyboru):

zapewnienie wpływów w wysokości minimum 2000 zł na miesiąc lub zapewnianie dowolnego wpływu na co najmniej 2000 zł miesięcznie, wykonanie minimum 10 płatności kartą lub Blikiem w danym miesiącu,

zapewnienie wpływu wynagrodzenia na kwotę minimum 2000 zł na miesiąc.

Maksymalna kwota wpłaty to 25 000 zł.

Drugie miejsce zachowała lokata VeloBanku – VeloLokata dla Aktywnych VeloBanku. W tym wypadku również nastąpiły cięcia o 0,50 pkt proc. – z 7 do 6,50 proc. rocznie. By skorzystać z tej oferty również trzeba być nowym klientem i otworzyć konto osobiste. Konieczne jest zapewnienie wpływu na to konto minimum 2000 zł w każdym pełnym miesiącu kalendarzowym trwania lokaty. Maksymalnie można wpłacać 50 000 zł.

Mimo obniżek powyższe lokaty są zdecydowanymi liderami grudniowego rankingu lokat bankowych na sześć miesięcy. Na kolejnych miejscach znalazły się bowiem propozycje ze stawką poniżej 5 proc. rocznie. Trzecią pozycję zajmuje Lokata dla Ciebie dla nowych klientów od Raiffeisen Digital Bank z oprocentowaniem na poziomie 4,80 proc. rocznie, czyli tyle samo co przed miesiącem. Z lokaty moga skorzystać nowi klienci, którzy otworzą konto osobiste. Maksymalna kwota wpłaty to 100 000 zł.

W pierwszej piątce znalazły się jeszcze Lokata terminowa proponowana przez CA Auto, a także NOWYdepozyt 6M GWARANTOWANY z oferty Banku Nowego. Stawki wynoszą odpowiednio 4,60 i 4,30 proc. w skali roku.

