Masz Androida? Sprawdź, czy Play Protect jest włączony. Bank ostrzega klientów

Alior Bank zwraca się do klientów korzystających ze smartfonów z systemem Android z przypomnieniem o znaczeniu funkcji Play Protect. Bank podkreśla, że jest to jedno z podstawowych narzędzi zabezpieczających urządzenia, odpowiedzialne za wykrywanie i blokowanie niebezpiecznych aplikacji instalowanych na telefonie.

Play Protect

Play Protect kontroluje programy pobierane i instalowane na urządzeniu, skanując je pod kątem potencjalnych zagrożeń. Gdy system wykryje podejrzane zachowanie, informuje użytkownika o możliwym ryzyku związanym z daną aplikacją. Rozwiązanie to ma ograniczać działanie szkodliwego oprogramowania oraz nieuczciwych aplikacji, które mogą negatywnie wpływać na prywatność lub działanie smartfona.

Mechanizm oferuje również możliwość blokowania lub automatycznego usuwania niebezpiecznych programów. Dzięki temu zwiększa się poziom ochrony danych przechowywanych na urządzeniu. Play Protect wykorzystuje mechanizmy sztucznej inteligencji, co pozwala stale ulepszać sposób wykrywania zagrożeń i szybciej reagować na nowe typy ataków.

Alior Bank zwraca uwagę, że wielu użytkowników Androida ma tę funkcję nieaktywną. Aby sprawdzić jej status, należy otworzyć aplikację Sklep Google Play, wejść w ustawienia, klikając ikonę koła zębatego w prawym górnym rogu, a następnie wybrać sekcję Play Protect.

Jak włączyć?

W ustawieniach Play Protect warto włączyć przede wszystkim dwie opcje: „Skanuj aplikacje za pomocą Play Protect” oraz „Popraw wykrywanie szkodliwych aplikacji”. Według zaleceń, ich aktywacja zwiększa poziom bezpieczeństwa podczas codziennego korzystania ze smartfona.

Skuteczność działania Play Protect rośnie, gdy urządzenie ma stałe połączenie z internetem, a użytkownik regularnie korzysta z funkcji skanowania. Dzięki wykorzystaniu AI system może na bieżąco dostosowywać swoje działania do nowych zagrożeń.

Jeżeli aplikacje są pobierane głównie ze Sklepu Google Play, system operacyjny jest aktualizowany, a użytkownik nie instaluje programów z nieznanych źródeł, aktywny Play Protect zapewnia podstawowy poziom ochrony. Rozwiązanie to stanowi ważny element codziennej profilaktyki cyfrowej, pomagając ograniczać ryzyko zainfekowania smartfona złośliwym oprogramowaniem.

