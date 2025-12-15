Od 1 marca 5835 zł netto dla seniorów. Trzeba spełnić jeden warunek

Od początku 2025 roku obowiązuje ustawa dotycząca przyznawania tzw. świadczenia honorowego. Zastąpiła ona funkcjonujący przez przeszło pół wieku pozaustawowy mechanizm przyznawania tego dodatku.

Świadczenie przysługuje osobom, które ukończyły 100 lat i mają prawo np. do emerytury lub renty. Takim osobom dodatek przyznawany jest z urzędu, co oznacza, że nie trzeba składać żadnego wniosku. W nieco innej sytuacji są osoby, które nigdy nie pobierały emerytury ani renty. W tym wypadku konieczne jest złożenie wniosku o świadczenie honorowe. To rzadkie przypadki, ale wciąż zdarzają się u osób, które całe życie pracowały poza systemem albo nie zgromadziły okresów składkowych.

Świadczenie honorowe. Ile seniorzy dostaną „na rękę"?

Obecna wysokość świadczenia to 6 589,67 zł brutto. Wspomniana ustawa zagwarantowała jednak coroczną waloryzację świadczenia, która – podobnie jak podwyżka rent i emerytur – następować będzie wraz z początkiem marca. Z dotychczasowych szacunków wynika, że waloryzacja w przyszłym roku sięgnie 4,9 proc. Świadczenie honorowe wzrosłoby wówczas do kwoty 6 911,63 zł brutto miesięcznie, co oznaczałoby podwyżkę o 322 zł brutto. Jak wylicza „Dziennik Gazeta Prawna", „na rękę" – po odliczeniu 9 proc. składki zdrowotnej oraz 12 proc. PIT, 100-latkowie otrzymywać będą ok. 5835 zł netto miesięcznie. Warto tu jednak podkreślić, że do 2025 roku kwota świadczenia honorowego była zamrożona, co oznaczało, że przyznana raz kwota obowiązywała aż do śmierci.

Zwraca uwagę fakt, iż liczba uprawnionych do świadczenia honorowego z roku na rok rośnie. Z danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) wynika, że obecnie pobiera je ok. 3,6 tys. osób w Polsce. To niemal dwa razy więcej niż w 2018 roku, kiedy to uprawnionych było ok. 1,9 tys. seniorów. Prognozy wskazują, że w ciągu najbliższych 15 lat liczba uprawnionych przekroczy 20 tys. osób.

