Coraz więcej osób łapie się na ten dodatek. W 2026 r. wyniesie prawie 7 tys. zł

Jak już informowaliśmy, prognozy wskazują, że w 2026 roku wskaźnik waloryzacji rent i emerytur wyniesienie niespełna 4,9 proc. To mniej niż w ostatnich latach (w 2024 roku było to 12,12 proc., a rok wcześniej rekordowe 14,8 proc.), ale trzeba pamiętać że to efekt malejącej inflacji w Polsce. Jeśli prognozy potwierdzą się, wówczas minimalna emerytura wzrośnie z dotychczasowych 1878,91 do 1970,98 zł brutto. Taka będzie również kwota 13. i 14. emerytury.

Świadczenie honorowe wzrośnie do niemal 7 tys. zł

Za sprawą waloryzacji wzrosną nie tylko renty i emerytury, ale też świadczenia, takie jak świadczenie honorowe. Kluczowym warunkiem umożliwiającym jego otrzymanie jest ukończenie 100 lat.

Przypomnijmy, że pod koniec ubiegłego roku Sejm uchwalił ustawę o świadczeniu honorowym, która zastąpiła funkcjonujący przez przeszło 50 lat – pozaustawowy – mechanizm przyznawania tego dodatku. Ustawa zagwarantowała coroczną waloryzację świadczenia, która – podobnie jak podwyżka rent i emerytur – następować będzie wraz z początkiem marca.

Obecnie świadczenie honorowe wynosi 6 589,67 zł brutto. Jeśli dojdzie do waloryzacji na poziomie 4,9 proc., wzrośnie ono do kwoty 6 911,63 zł brutto miesięcznie, czyli o 322 zł.

Wydawać by się mogło, że warunek ukończenia 100 lat oznacza, że świadczenie honorowe otrzymują nieliczni. Nic bardziej mylnego. Z danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) wynika, że obecnie dodatek pobiera ok. 3,6 tys. osób w Polsce. To niemal dwa razy więcej niż w 2018 roku, kiedy to uprawnionych było ok. 1,9 tys. seniorów. Prognozy wskazują, że w ciągu najbliższych 15 lat liczba beneficjentów może przekroczyć 20 tys. osób.

Warto przypomnieć, że świadczenie honorowe przyznawane jest z urzędu, co oznacza, że nie trzeba składać żadnego wniosku. Muszą to natomiast zrobić osoby, które nie mają prawa do własnej emerytury czy renty.

