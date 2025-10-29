Młodzi Polacy nie wiedzą co ich czeka. Chodzi o emerytury

W przesłanym Polskiej Agencji Prasowej raporcie „Oszczędzanie i inwestowanie na cele emerytalne oczami młodego pokolenia” zrealizowanego w ramach Programu Analityczno-Badawczego Warszawskiego Instytutu Bankowości we współpracy z EFPA Polska, PFR SA oraz PFR Portal PPK sprawdzono, jakie podejście do oszczędzania na emeryturę ma młode pokolenie Polaków (osoby w wieku 18-29 lat).

Młodzi nie wiedzą, jaka czeka ich emerytura

Z szacunków Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) wynika, że w perspektywie 2060 roku stosunek wysokości emerytury do ostatniego wynagrodzenia wyniesie 24,6 proc. Większość młodych Polaków nie zdaje sobie z tego sprawy. Z badania wynika, że połowa respondentów uważa, że ich przyszła emerytura będzie stanowić co najmniej 53 proc. ostatniego wynagrodzenia, a 31 proc. spodziewa się, że świadczenie będzie równe lub wyższe od ich ostatniej pensji. To oznacza, że ponad 80 proc. młodych osób przeszacowuje przyszłą stopę zastąpienia swoich świadczeń emerytalnych w stosunku do tych prognoz.

Zaledwie 1 proc. ankietowanych zadeklarowało, że emerytura w wysokości 25 proc. ostatniego wynagrodzenia byłaby wystarczająca, aby utrzymać akceptowalny poziom życia. Połowa młodych dorosłych uważa natomiast, że wystarczające byłoby świadczenie odpowiadające wysokości ostatniej pensji.

Uczestników badania poproszono o odniesienie się do dwóch stwierdzeń: „Nie wiem co mnie czeka, więc warto odkładać na emeryturę” oraz „Nie ma sensu odkładać na emeryturę, bo jutro może mnie już nie być”. Pierwszą opcję wskazało 73 proc. badanych, a drugą pozostałe 27 proc.

Nieco ponad 60 proc. ankietowanych uważa, że odkładanie na emeryturę ma sens, nawet jeśli nie zapewni to w przyszłości wymarzonego poziomu życia. Więcej, bo 77 proc. badanych wyraziło przekonanie, że warto oszczędzać na starość nawet niewielkie kwoty.

Ilu młodych Polaków oszczędza na emeryturę? Z badania wynika, że czyni to 27 proc. respondentów. Twórcy badania wskazują jednak, że liczba ta w rzeczywistości może być większa, ponieważ „część młodych uczestniczy w programach takich jak PPK, nie zdając sobie z tego sprawy”.

Z niedawnego badania ING Banku Śląskiego wynika, że na przestrzeni ostatnich trzech lat zmniejszyło się grono Polaków odczuwających lęk na myśl o życiu na emeryturze. Jeszcze w 2022 roku takie obawy deklarowało 42 proc. respondentów, a obecnie już tylko 33 proc., co oznacza spadek aż o jedną czwartą. Jedną z głównych obaw jest brak pieniędzy.

Badanie przeprowadzono na reprezentatywnej ze względu na płeć i wiek, zróżnicowanej pod względem wykształcenia i miejsca zamieszkania grupie 1100 Polaków w wieku 18-29 lat, w terminie 8–20 września 2025 r., metodą CAWI. Autorką badania jest dr hab. Katarzyna Sekścińska z katedry Psychologii Biznesu i Aplikacji Społecznych Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Czytaj też:

Tak seniorzy mogą podwyższyć emeryturę. ZUS pokazał wyliczeniaCzytaj też:

Druga emerytura jeszcze w październiku. Ci seniorzy się załapią