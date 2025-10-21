Emerytura spędza sen z powiek Polakom? Zaskakujące badanie

Z najnowszej edycji badania ING Banku Śląskiego wynika, że na przestrzeni ostatnich trzech lat zmniejszyło się grono osób odczuwających lęk na myśl o życiu na emeryturze. Jeszcze w 2022 roku takie obawy deklarowało 42 proc. Polaków, a obecnie już tylko 33 proc., co oznacza spadek aż o jedną czwartą.

Czego obawiają się Polacy? Z badania wynika, że przede wszystkim złej kondycji fizycznej, a także braku pieniędzy (odpowiednio 55 i 50 proc.).

Coraz więcej Polaków oszczędza na emeryturę

Ubywa osób obawiających się emerytury, rośnie za to grupa tych, którzy oszczędzają na ten etap życia. – Zarówno w danych naszego banku, jak i w wynikach badania widzimy, że coraz więcej osób oszczędza na emeryturę. W tym roku już prawie połowa badanych (47 proc.) zadeklarowała, że odkłada na ten cel. W 2024 było to 39 proc., a w 2022 – 34 proc. – wylicza Barbara Pasterczyk, Dyrektor Banku odpowiedzialna za komunikację marketingową w ING Banku Śląskim.

Wśród osób oszczędzających na emeryturę ponad jedna trzecia odkłada na ten cel co miesiąc średnio kwotę w przedziale od 101 do 500 zł. Blisko jedna piąta badanych odkłada 501-1000 zł, co dziesiąta 1001-2000 zł, co dwudziesta 2001-3000 i tyle samo ponad 3000 zł.

Rośnie również znajomość produktów finansowych, służących oszczędzaniu na emeryturę. Niespełna dwie trzecie badanych (63 proc.) zadeklarowało znajomość Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK). To o ok. 10 punktów procentowych więcej niż trzy lata temu. Nieco mniej, bo 61 proc. słyszało o Indywidualnych Kontach Emerytalnych (IKE). Polacy w mniejszym stopniu kojarzą Pracowncize Programy Emerytalne i Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego (po 41 proc.).

W badaniu sprawdzono również, w jaki sposób Polacy sprawdzają wysokość swojej przyszłej emerytury. Okazuje się, że większość (55 proc.) nie sprawdzała tego w żaden sposób. Wśród osób, które to zrobiły, najpopularniejsze były narzędzia państwowego ubezpieczyciela, czyli kalkulator ZUS (27 proc.) oraz wyliczenia przesłane przez ZUS tradycyjną pocztą (19 proc.).

Badanie przeprowadzone na panelu Ariadna na ogólnopolskiej próbie liczącej N = 1258 osób. Kwoty dobrane wg reprezentacji w populacji Polaków w wieku 18 lat i więcej dla płci, wieku i wielkości miejscowości zamieszkania. Termin realizacji: wrzesień 2025 r. Metoda: CAWI.

