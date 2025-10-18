Rząd podnosi świadczenie. Zobacz nowe kwoty

Od nowego roku wzrośnie wysokość tzw. emerytury olimpijskiej. To specjalne świadczenie przyznawane medalistom najważniejszych imprez sportowych, które od lat stanowi formę uhonorowania kariery i zapewnienia stabilnego dochodu po zakończeniu rywalizacji. Jak wynika z projektu budżetu na 2026 r., od stycznia kwota ta wyniesie 5116,99 zł miesięcznie. Obecnie, w 2025 r., świadczenie to sięga 4967,95 zł, a więc podwyżka będzie skutkiem wzrostu kwoty bazowej używanej w sektorze finansów publicznych.

Emerytura olimpijska

Emerytura olimpijska funkcjonuje w Polsce od 2000 r. i przysługuje wąskiej grupie sportowców. Według danych przekazanych PAP przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, obecnie pobiera ją 597 osób. W tym gronie znajduje się 251 medalistów igrzysk olimpijskich, 277 medalistów igrzysk paraolimpijskich i igrzysk głuchych, 60 medalistów zawodów „Przyjaźń 84” oraz 9 medalistów olimpiady szachowej.

Podwyżka w 2026 r. wynika z mechanizmu liczenia świadczenia. Zgodnie z ustawą o sporcie, emerytura olimpijska to 1,8-krotność kwoty bazowej obowiązującej w danym roku. Ponieważ planowana kwota bazowa wzrośnie do 2842,77 zł, miesięczna wypłata dla uprawnionych podskoczy właśnie do 5116,99 zł. Dzięki temu świadczenie zachowuje powiązanie z parametrami stosowanymi w budżetówce i automatycznie rośnie wraz z kwotą bazową.

Zasady przyznawania

Zasady przyznawania emerytury olimpijskiej są precyzyjne. Uprawnienie dotyczy medalistów: igrzysk olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich, igrzysk głuchych, olimpiady szachowej, Igrzysk Dobrej Woli oraz zawodów „Przyjaźń 84”. Kandydat do świadczenia musi zdobyć co najmniej jeden medal, mieć ukończone 40 lat, posiadać obywatelstwo polskie i nie być skazanym prawomocnie za przestępstwo umyślne ani umyślne przestępstwo skarbowe. Dodatkowo nie może uczestniczyć we współzawodnictwie organizowanym przez polski związek sportowy ani mieć na koncie dyscyplinarnej kary za doping dłuższej niż 24 miesiące (lub dłuższej łącznie, niezależnie od jednostkowych okresów).

Informacja o liczbie uprawnionych i skali wsparcia pokazuje, że świadczenie ma charakter elitarnej, lecz stabilnej pomocy. Dla prawie sześciuset beneficjentów stanowi ono stałe źródło dochodu, a jednocześnie formę docenienia sukcesów, jakie przynieśli polskiemu sportowi. Najnowsza podwyżka od stycznia 2026 r. potwierdza utrzymanie tej konstrukcji – kwota rośnie wraz z bazą, a kryteria pozostają niezmienne.

