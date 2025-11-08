ZUS ostrzega przed oszustami. Tak chcą wyłudzić dane

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) wydał komunikat, w którym ostrzega przed oszustami podszywającymi się pod pracowników instytucji. – W ostatnich dniach oszuści próbują podszyć się pod pracowników ZUS. Używają ich prawdziwych imion i nazwisk, by wyłudzić dokumenty lub dane poprzez e-mail – informuje ZUS w komunikacie.
ZUS ostrzega przed oszustami. Wysyłają fałszywe e-maile
Wiele osób zgłasza, że otrzymali fałszywe wiadomości mailowe zatytułowane „Oświadczenie ZUS”, w których nadawca podaje się za rzeczywistego pracownika urzędu i prosi o wypełnienie oraz odesłanie załącznika Z-3.
Wiadomość zawiera:
- imię i nazwisko rzeczywistego pracownika ZUS,
- numer telefonu oddziału,
- adres placówki ZUS,
- załącznik Z-3 do wypełnienia.
– To nie jest wiadomość od ZUS, a załącznik służy wyłudzeniu danych osobowych i numerów kont bankowych – podkreśla ZUS.
Instytucja przypomina, że wnioski takie jak Z3, nigdy nie są przyjmowane drogą mailową. Należy je przekazywać wyłącznie elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS).
ZUS przypomina, że:
- nigdy nie żąda przesłania wniosków, formularzy ani dokumentów mailem,
- nie kontaktuje się w ten sposób w sprawach składania wniosków.
W ostatnim czasie ostrzeżenie przed oszustami dla klientów PKO BP wydał zespół CERT Polska. Cyberprzestępcy wysyłają wiadomości e-mail, w których informują o rzekomej potrzebie podjęcia działań, bo w innym przypadku karta płatnicza klienta przestanie działać.
– Od dnia 3 listopada 2025 r. Twoja karta będzie działała wyłącznie po aktywowaniu nowego systemu zabezpieczeń. Aby kontynuować korzystanie z usług, prosimy o wykonanie aktualizacji bezpieczeństwa oraz weryfikacji danych w ciągu 1 dnia. W przeciwnym razie karta zostanie zablokowana i nie będzie można dokonywać płatności, wypłat ani innych operacji w naszych oddziałach – możemy przeczytać w fałszywej wiadomości.
Poniżej zamieszczono link, który przekierowuje na fałszywy panel logowania do banku, który służy do wykradania loginów i haseł do bankowości elektronicznej.
