ZUS ostrzega przed oszustami. Tak chcą wyłudzić dane

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) wydał komunikat, w którym ostrzega przed oszustami podszywającymi się pod pracowników instytucji. – W ostatnich dniach oszuści próbują podszyć się pod pracowników ZUS. Używają ich prawdziwych imion i nazwisk, by wyłudzić dokumenty lub dane poprzez e-mail – informuje ZUS w komunikacie.

ZUS ostrzega przed oszustami. Wysyłają fałszywe e-maile

Wiele osób zgłasza, że otrzymali fałszywe wiadomości mailowe zatytułowane „Oświadczenie ZUS”, w których nadawca podaje się za rzeczywistego pracownika urzędu i prosi o wypełnienie oraz odesłanie załącznika Z-3.

Wiadomość zawiera:

imię i nazwisko rzeczywistego pracownika ZUS,

numer telefonu oddziału,

adres placówki ZUS,

załącznik Z-3 do wypełnienia.

– To nie jest wiadomość od ZUS, a załącznik służy wyłudzeniu danych osobowych i numerów kont bankowych – podkreśla ZUS.

Instytucja przypomina, że wnioski takie jak Z3, nigdy nie są przyjmowane drogą mailową. Należy je przekazywać wyłącznie elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS).

ZUS przypomina, że:

nigdy nie żąda przesłania wniosków, formularzy ani dokumentów mailem,

nie kontaktuje się w ten sposób w sprawach składania wniosków.

W ostatnim czasie ostrzeżenie przed oszustami dla klientów PKO BP wydał zespół CERT Polska. Cyberprzestępcy wysyłają wiadomości e-mail, w których informują o rzekomej potrzebie podjęcia działań, bo w innym przypadku karta płatnicza klienta przestanie działać.

– Od dnia 3 listopada 2025 r. Twoja karta będzie działała wyłącznie po aktywowaniu nowego systemu zabezpieczeń. Aby kontynuować korzystanie z usług, prosimy o wykonanie aktualizacji bezpieczeństwa oraz weryfikacji danych w ciągu 1 dnia. W przeciwnym razie karta zostanie zablokowana i nie będzie można dokonywać płatności, wypłat ani innych operacji w naszych oddziałach – możemy przeczytać w fałszywej wiadomości.

Poniżej zamieszczono link, który przekierowuje na fałszywy panel logowania do banku, który służy do wykradania loginów i haseł do bankowości elektronicznej.

