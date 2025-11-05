Ważne ostrzeżenie dla klientów PKO BP. Uważajcie na takiego e-maila

Zespół CERT Polska wydał ostrzeżenie przed falą cyberataków wymierzonych w klientów PKO Banku Polskiego. Oszuści wysyłają wiadomości e-mail, w których informują o rzekomej potrzebie podjęcia działań, bo w innym przypadku karta płatnicza klienta przestanie działać.

Ostrzeżenie dla klientów PKO BP

– Od dnia 3 listopada 2025 r. Twoja karta będzie działała wyłącznie po aktywowaniu nowego systemu zabezpieczeń. Aby kontynuować korzystanie z usług, prosimy o wykonanie aktualizacji bezpieczeństwa oraz weryfikacji danych w ciągu 1 dnia. W przeciwnym razie karta zostanie zablokowana i nie będzie można dokonywać płatności, wypłat ani innych operacji w naszych oddziałach – tak brzmi treść fałszywego e-maila.

Poniżej zamieszczono link, który przekierowuje na fałszywy panel logowania do banku, który służy do wykradania loginów i haseł do bankowości elektronicznej. – Pamiętajcie, że przestępcy zmieniają szatę graficzną, ale regularnie korzystają z tych samych schematów oszustw – przypomina CERT Polska.

Ostrzeżenie przed oszustami wydał pod koniec października Bank Millennium. Ceberprzestępcy przesyłają (za pośrednictwem e-maili bądź SMS-ów) wiadomości, w których informują o rzekomej konieczności aktualizacji oprogramowania.

Po kliknięciu w przesłany link, klient proszony jest o zweryfikowanie swojej karty poprzez NFC. W praktyce oznacza to konieczność zbliżenia karty do telefonu oraz podania kodu PIN. W ten sposób cyberprzestępcy zdobywają dane umożliwiające im wykonywanie nieautoryzowanych transakcji. Bank zwraca uwagę, że taka metoda może prowadzić do utraty zgromadzonych oszczędności.

Bank Millennium zwraca uwagę, że prawdziwe aplikacje bankowe nie wymagają podawania kodu PIN do karty ani zbliżania jej do telefonu. Bank podkreśla, że nigdy nie wysyła do klientów wiadomości z linkiem do aktualizacji aplikacji. Zalecane jest pobieranie oprogramowania wyłącznie z oficjalnych źródeł, jak np. Google Play.

