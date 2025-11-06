Wyniki PKO BP rosną. Bank pokazuje siłę w 2025 roku

PKO Bank Polski opublikował wyniki za dziewięć miesięcy 2025 r. Skonsolidowany zysk netto grupy wyniósł 7 mld 967 mln zł, co oznacza wzrost o ponad 1,1 mld zł względem analogicznego okresu 2024 r. Zysk przypadający na akcję sięgnął 6,37 zł wobec 5,49 zł rok wcześniej. Zarząd wskazał, że rezultat był wsparty poprawą wyniku na działalności biznesowej o przeszło 2,05 mld zł r/r do ok. 22,96 mld zł, przede wszystkim dzięki wyższemu o ponad 2,2 mld zł wynikowi odsetkowemu. Jednocześnie wzrosły koszty działania o 732 mln zł, a wynik z tytułu odpisów pogorszył się o 58 mln zł, co zarząd wiąże m.in. z wyższymi kosztami ryzyka prawnego walutowych kredytów hipotecznych.

Wskaźniki rentowności

Wskaźniki rentowności i efektywności również się poprawiły. Zwrot z kapitału (ROE) po dziewięciu miesiącach 2025 r. wyniósł 19,6 proc., czyli o 3,6 pkt proc. więcej niż rok wcześniej. Marża odsetkowa w ujęciu rocznym wzrosła do 4,88 proc. (+0,16 pkt proc.), na co wpływ miał wzrost zannualizowanego wyniku odsetkowego związany głównie ze spadkiem kosztów depozytów klientów oraz wyższymi przychodami od papierów wartościowych. Wskaźnik kosztów do dochodów (C/I) obniżył się o 0,3 pkt proc. do 29,9 proc. Zarząd zwrócił uwagę także na spadek kosztów ryzyka do –0,34 proc. (poprawa o 0,07 pkt proc.).

Skala działalności grupy rosła w kluczowych pozycjach bilansu. Suma aktywów na koniec trzeciego kwartału 2025 r. zbliżyła się do 555 mld zł, co oznacza wzrost o 48 mld zł r/r. Depozyty klientów wyniosły 440 mld zł, a finansowanie udzielone klientom – niemal 305 mld zł, czyli o 28 mld zł więcej niż rok wcześniej. Wzrosty objęły większość pozycji, z wyjątkiem kredytów walutowych bankowości hipotecznej oraz należności faktoringowych w segmencie korporacyjnym.

Więcej klientów

Bank raportuje także rozbudowę bazy klientów i rachunków. W III kwartale 2025 r. liczba klientów zwiększyła się o blisko 324 tys. r/r, do ponad 12,4 mln, głównie w segmencie detalicznym. Liczba obsługiwanych rachunków bieżących wzrosła o około 283 tys. do 9,7 mln. Według danych banku udział PKO BP w rynku kredytów na koniec września wyniósł 18,6 proc., co oznacza wzrost o 0,4 proc. w stosunku do końca września 2025 r.

Podsumowując, po trzech kwartałach 2025 r. PKO BP notuje wyższy wynik netto, lepszą rentowność i solidne tempo akwizycji klientów. Poprawa wyniku odsetkowego i kontrola wskaźników efektywności równoważą wzrost kosztów operacyjnych i wyzwań po stronie ryzyka prawnego, a skala bilansu potwierdza rosnącą pozycję banku na rynku.

Czytaj też:

RPP znów ulży kredytobiorcom? Jest decyzjaCzytaj też:

Ważne ostrzeżenie dla klientów PKO BP. Uważajcie na takiego e-maila