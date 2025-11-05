Będzie więcej cukru z Ukrainy także w 2025. Zapłaczą krajowi producenci

W 2025 roku Ukraina może wyeksportować do Unii Europejskiej dodatkowe 46 tys. ton cukru, bo w ramach negocjacji nowej umowy handlowej Komisja Europejska zgodziła się na zwiększenie poprzedniego limitu.

29 października 2025 roku weszła w życie zaktualizowana umowa handlowa między Ukrainą a Unią Europejską, która przewiduje zwiększenie kontyngentu na cukier biały o 400 proc. – do 100 tys. ton. Z tego dodatkowy cukier wjedzie do Unii jeszcze do końca 2025 roku.

Polska z rekordową produkcją cukru

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych we wrześniu interweniował w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) w sprawie niskich cen buraków cukrowych. Resort rolnictwa przedstawił analizę obecnej sytuacji: po kilkuletnich, regularnych wzrostach do historycznie wysokich poziomów w 2023 roku, ceny cukru weszły w trend spadkowy i w 2025 roku światowe ceny cukru utrzymują się na niskim poziomie i są znacznie niższe od cen unijnych.

„Wysoka produkcja cukru wywiera presję na ceny cukru. Z kolei spadające ceny cukru przekładają się na spadek cen buraków cukrowych” – tłumaczy izbom rolniczym MRiRW.

Według Ministerstwa Rolnictwa, w Polsce obecnie mamy do czynienia z rekordową produkcją cukru, która „w sezonie 2024/25 wzrosła o 10,3% rok do roku i wyniosła 2,58 mln ton”. Polacy zużywają około 1,8 mln ton rocznie, to mamy nadwyżkę eksportową na poziomie 0,8 mln ton. W całej UE produkcja cukru w sezonie 2024/25 wzrosła o 6,5 proc. rok do roku. W sezonie 2025/26 światowa produkcja cukru zwiększy się o 4,7 proc. do 189,3 mln ton, a zużycie wzrośnie o 1,4 proc. – do 177,9 mln ton.

Polska zagłosowała za nowa umową handlową z Ukrainą

Co ciekawe, Polska poparła nową unijną umowę handlową z Ukrainą. Przeciwne były tylko Słowacja i Węgry. Choć Komisja Europejska zapowiadała powrót ograniczeń eksportowych z Ukrainy do poziomu sprzed wojny z Rosją, w praktyce tak się nie stało.

Ministerstwo Rolnictwa informowało, że „nowa umowa nie uwzględnia wszystkich postulowanych przez Polskę zapisów, które miały minimalizować potencjalny, negatywny wpływ importu ukraińskich towarów na polskie rolnictwo”.

