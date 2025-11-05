W tych branżach nie ma szans na skrócenie czasu pracy. Pracodawcy wskazują

W połowie września zakończył się nabór dla firm zainteresowanych udziałem w pilotażu skróconego czasu pracy z zachowaniem wynagrodzenia. Mają one możliwość zastosowania różnych modeli – dwa główne to skrócenie tygodnia pracy lub godzin pracy w poszczególnych dniach. Zainteresowanie przeprowadzeniem pilotażu wyraziły 1994 podmioty. Pod koniec października Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poinformowało, że szansę na przetestowanie skróconego czasu pracy otrzymało 90 z nich.

Skrócenie czasu pracy w oczach pracodawców

Skrócenie czasu pracy z oczywistych względów budzi entuzjazm pracowników. Jak do tej kwestii podchodzą pracodawcy? Z badania przeprowadzonego przez Departament Outsourcingu Grant Thornton wynika, że aż 79 proc. uznaje tę ideę za trafną, a co trzeci rozważa jej wdrożenie.

Badanie pokazuje, że pracodawcy nieco częściej są zwolennikami wprowadzenia 4-dniowego tygodnia pracy, aniżeli skrócenia dnia pracy np. do 7 godzin dziennie (odpowiednio 43 proc. i 34 proc.). Mniejsze grono (14 proc.) uważa, że najlepszą opcją byłoby przyznanie pracownikom większej liczby dni urlopowych.

W ocenie pracodawców, największą korzyścią skrócenia czasu pracy będzie możliwość osiągnięcia przez pracowników lepszej równowagi między życiem prywatnym a zawodowym (34 proc.). Nieco mniej badanych wskazuje na wzrost efektywności pracowników (20 proc.), a także większe zaangażowanie w realizację powierzonych zadań (18 proc.).

Jakie pracodawcy widzą wady? W tym wypadku najczęściej wskazywano na trudności organizacyjne, takie jak: konieczność nowego planowania grafików, czy ustalania limitów spotkań (22,9 proc.). Nieco ponad 17 proc. badanych obawia się o wzrost kosztów zatrudnienia, a co dziesiąty konieczności zrekrutowania nowych pracowników, co pociąga za sobą szereg konsekwencji. Rzadziej pojawiają się obawy dotyczące spadku produktywności czy konkurencyjności firmy (odpowiednio 4,2 i 2,9 proc.).

W tych branżach się nie uda?

Większość uczestników badania (64,3 proc.) uważa, że skrócenie czasu pracy nie jest rozwiązaniem możliwym do zastosowania w każdej branży. Wśród sektorów gospodarki, w których, zdaniem respondentów, nie sprawdzi się skrócony czas pracy najczęściej wskazywano na: służbę zdrowia (26,3 proc.), transport i logistykę (19,3 proc.) oraz produkcję (17,5 proc.).

Badanie zostało przeprowadzone we wrześniu 2025 roku przez Grant Thornton na próbie 40 przedsiębiorców rozważających udział w pilotażu skrócenia czasu pracy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

