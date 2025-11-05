To dlatego RPP znów obniżyła stopy procentowe. Jest komunikat

W środę Rada Polityki Pieniężnej (RPP) poinformowała o obniżce stóp procentowych o 0,25 pkt. proc., co oznacza, że główna stopa referencyjna spadnie do poziomu 4,25 proc. To piąta obniżka w tym roku (od początku roku stopy procentowe spadły łącznie o 1,50 pkt proc.), co jest dobrą wiadomością dla kredytobiorców, gdyż raty kredytów hipotecznych czy firmowych będą niższe.

RPP o obniżce stóp procentowych

Skąd kolejna decyzja o obniżce? W komunikacie wydanym po posiedzeniu RPP odwołuje się do danych świadczących o utrzymywaniu się korzystnej koniunktury w Polsce. Wskazano m.in. wzrost sprzedaży detalicznej, produkcji przemysłowej, produkcji budowlano-montażowej, a także hamującą inflację. Ze wstępnych danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) wynika, że inflacja konsumencka wyniosła we wrześniu 2,8 proc. rok do roku, wobec 2,9 proc. miesiąc wcześniej. Do obniżki w największym stopniu przyczynił się spadek rocznej dynamiki cen żywności.

– Uwzględniając dane GUS można szacować, że inflacja po wyłączeniu cen żywności i energii również się obniżyła, przy wciąż podwyższonej rocznej dynamice cen usług – podkreślono w komunikacie.

RPP informuje, że zapoznała się z wynikami listopadowej projekcji inflacji i PKB z modelu NECMOD. – Zgodnie z projekcją – przygotowaną przy założeniu niezmienionych stóp procentowych NBP oraz uwzględniającą dane dostępne do 15 października 2025 r. – roczna dynamika cen znajdzie się z 50-procentowym prawdopodobieństwem w przedziale 3,6 – 3,7% w 2025 r. (wobec 3,5 – 4,4% w projekcji z lipca br.), 1,9 – 4,0% w 2026 r. (wobec 1,7 – 4,5%) oraz 1,1 – 4,1% w 2027 r. (wobec 0,9 – 3,8%) – wylicza RPP.

– Biorąc pod uwagę obniżenie się inflacji oraz poprawę jej perspektyw w najbliższych kwartałach, w ocenie Rady uzasadnione stało się dostosowanie poziomu stóp procentowych NBP – dodano.

RPP podkreśla, że jej dalsze decyzje będą zależne od napływających informacji dotyczących perspektyw inflacji i aktywności gospodarczej. Czynnikami ryzyka dla niskiej inflacji pozostaje kształt polityki fiskalnej, ożywienie popytu w gospodarce oraz podwyższona dynamika płac. Źródłem niepewności jest poziom cen energii oraz kształtowanie się inflacji na świecie. – NBP będzie nadal podejmował wszelkie niezbędne działania dla zapewnienia stabilności makroekonomicznej i finansowej, w tym przede wszystkim dla utrzymania inflacji na poziomie zgodnym z celem inflacyjnym NBP w średnim okresie – podsumowano.

