Stopy procentowe spadną? Dziś RPP podejmie kluczową decyzję

W środę, 5 listopada, kończy się dwudniowe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej (RPP) – a wraz z nim poznamy odpowiedź na kluczowe pytanie, które elektryzuje rynki i kredytobiorców: co dalej ze stopami procentowymi w Polsce?
Ostateczną decyzję Adama Glapińskiego i członków Rady powinniśmy poznać w środę po południu, najprawdopodobniej między godziną 14 a 16. Czy spadająca inflacja pozwala mieć nadzieję na piątą w tym roku obniżkę, dowiemy się już niebawem.
Prezes NBP: „Decyzję będziemy podejmować z posiedzenia na posiedzenie”
Prezes NBP i przewodniczący Rady Polityki Pieniężnej, Adam Glapiński, konsekwentnie unikał składania zapowiedzi dotyczących przyszłych decyzji.
Podkreślał przy tym, że dotychczasowe obniżki stóp procentowych nie stanowiły początku nowego cyklu, a miały jedynie charakter dostosowawczy.
– Jeśli się utrzymają dobre dane, to jest. Decyzję będziemy podejmować z posiedzenia na posiedzenie. W listopadzie będziemy po projekcji inflacji. To dla nas święty dokument i na tej bazie będziemy decydować – powiedział prezes NBP Adam Glapiński podczas konferencji prasowej po październikowym posiedzeniu.
– Nasze najważniejsze zadanie to stabilność cen. Będziemy się tego trzymać – zaznaczył wówczas.
Jakie były obniżki stóp procentowych NBP w 2025 r?
W 2025 roku RPP sięgała po obniżki czterokrotnie:
- 8 maja – obniżka o 0,5 pkt proc., do poziomu 5,25 proc.,
- 3 lipca – obniżka o 0,25 pkt proc., do 5,00 proc.,
- 4 września – obniżka o 0,25 pkt proc., do 4,75 proc.,
- 8 października – obniżka o 0,25 pkt proc., do 4,50 proc.
Czytaj też:
Kursy walut 5 listopada 2025. Po ile dolar, euro, frank i funt?
Piąta obniżka stóp procentowych w 2025 r?
Zdaniem większości ekonomistów RPP obniży dziś stopy procentow o 25 pkt bazowych, a w efekcie główna stopa procentowa NBP (referencyjna) spadnie z 4,50 proc. do 4,25 proc. Byłaby to piąta obniżka stóp procentowych w tym roku.
Czytaj też:
Te kredyty odchodzą do lamusa. Nie tylko Polacy ich nie chcą
Jaka jest aktualna wysokość stóp procentowych NBP?
Po październikowym posiedzeniu Rada postanowiła obniżyć stopy procentowe NBP o 0,25 pkt proc. do poziomu:
- stopa referencyjna – 4,50 proc. w skali rocznej,
- stopa lombardowa – 5,00 proc. w skali rocznej,
- stopa depozytowa – 4,00 proc. w skali rocznej,
- stopa redyskontowa weksli – 4,55 proc. w skali rocznej,
- stopa dyskontowa weksli – 4,60 proc. w skali rocznej.
Czytaj też:
Tygodniowy przegląd kursów walut. Po ile był dolar, euro, funt i frank?Czytaj też:
Nowy KSeF 2.0 gotowy do testowania. Ekspert zaleca ostrożność