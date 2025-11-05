Stopy procentowe spadną? Dziś RPP podejmie kluczową decyzję

W środę, 5 listopada, kończy się dwudniowe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej (RPP) – a wraz z nim poznamy odpowiedź na kluczowe pytanie, które elektryzuje rynki i kredytobiorców: co dalej ze stopami procentowymi w Polsce?

Ostateczną decyzję Adama Glapińskiego i członków Rady powinniśmy poznać w środę po południu, najprawdopodobniej między godziną 14 a 16. Czy spadająca inflacja pozwala mieć nadzieję na piątą w tym roku obniżkę, dowiemy się już niebawem.

Prezes NBP: „Decyzję będziemy podejmować z posiedzenia na posiedzenie”

Prezes NBP i przewodniczący Rady Polityki Pieniężnej, Adam Glapiński, konsekwentnie unikał składania zapowiedzi dotyczących przyszłych decyzji.

Podkreślał przy tym, że dotychczasowe obniżki stóp procentowych nie stanowiły początku nowego cyklu, a miały jedynie charakter dostosowawczy.

– Jeśli się utrzymają dobre dane, to jest. Decyzję będziemy podejmować z posiedzenia na posiedzenie. W listopadzie będziemy po projekcji inflacji. To dla nas święty dokument i na tej bazie będziemy decydować – powiedział prezes NBP Adam Glapiński podczas konferencji prasowej po październikowym posiedzeniu.

– Nasze najważniejsze zadanie to stabilność cen. Będziemy się tego trzymać – zaznaczył wówczas.

Jakie były obniżki stóp procentowych NBP w 2025 r?

W 2025 roku RPP sięgała po obniżki czterokrotnie:

8 maja – obniżka o 0,5 pkt proc., do poziomu 5,25 proc., 3 lipca – obniżka o 0,25 pkt proc., do 5,00 proc., 4 września – obniżka o 0,25 pkt proc., do 4,75 proc., 8 października – obniżka o 0,25 pkt proc., do 4,50 proc.

Piąta obniżka stóp procentowych w 2025 r?

Zdaniem większości ekonomistów RPP obniży dziś stopy procentow o 25 pkt bazowych, a w efekcie główna stopa procentowa NBP (referencyjna) spadnie z 4,50 proc. do 4,25 proc. Byłaby to piąta obniżka stóp procentowych w tym roku.

Jaka jest aktualna wysokość stóp procentowych NBP?

Po październikowym posiedzeniu Rada postanowiła obniżyć stopy procentowe NBP o 0,25 pkt proc. do poziomu:

stopa referencyjna – 4,50 proc. w skali rocznej,

stopa lombardowa – 5,00 proc. w skali rocznej,

stopa depozytowa – 4,00 proc. w skali rocznej,

stopa redyskontowa weksli – 4,55 proc. w skali rocznej,

stopa dyskontowa weksli – 4,60 proc. w skali rocznej.

