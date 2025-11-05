7 polskich milionerek z lat 90. „Były ewenementem”

W zdominowanych przez mężczyzn początkach kapitalizmu nad Wisłą, pierwsze polskie businesswoman były wręcz ewenementem. Na Liście 100 najbogatszych „Wprost” z 1990 r. występowała zaledwie jedna kobieta. Na dodatek wspólnie z mężem. Pierwsze polskie przedsiębiorczynie próbowały swoich sił w przeróżnych branżach – handlowały węglem, kosmetykami, elektroniką. Jedna założyła nawet własny bank, ale źle się to dla niej skończyło.

Czytaj też:

Lista 50 najbogatszych Polek 2025

7 najbogatszych Polek z lat 90.