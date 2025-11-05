7 polskich milionerek z lat 90. „Były ewenementem”
Udostępnijdodaj Skomentuj

Najbogatsi

  • Partner Strategiczny
  • PKO Bank Polski

7 polskich milionerek z lat 90. „Były ewenementem”

Dodano: 
Anna Podniesińska
Anna Podniesińska Źródło: Newspix.pl / Piotr Waniorek/zelaznastudio.pl/FORBES
Jedna założyła śląską Ikeę, druga sprowadzała do Polski buty Bata, trzecią okrzyknięto polską Miss Business, ale jej kariera zakończyła się brzydko.

W zdominowanych przez mężczyzn początkach kapitalizmu nad Wisłą, pierwsze polskie businesswoman były wręcz ewenementem. Na Liście 100 najbogatszych „Wprost” z 1990 r. występowała zaledwie jedna kobieta. Na dodatek wspólnie z mężem. Pierwsze polskie przedsiębiorczynie próbowały swoich sił w przeróżnych branżach – handlowały węglem, kosmetykami, elektroniką. Jedna założyła nawet własny bank, ale źle się to dla niej skończyło.

Czytaj też:
Lista 50 najbogatszych Polek 2025

7 najbogatszych Polek z lat 90.

Źródło: Wprost
© ℗ Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Wprost.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.