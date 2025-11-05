7 polskich milionerek z lat 90. „Były ewenementem”

Jedna założyła śląską Ikeę, druga sprowadzała do Polski buty Bata, trzecią okrzyknięto polską Miss Business, ale jej kariera zakończyła się brzydko.
W zdominowanych przez mężczyzn początkach kapitalizmu nad Wisłą, pierwsze polskie businesswoman były wręcz ewenementem. Na Liście 100 najbogatszych „Wprost” z 1990 r. występowała zaledwie jedna kobieta. Na dodatek wspólnie z mężem. Pierwsze polskie przedsiębiorczynie próbowały swoich sił w przeróżnych branżach – handlowały węglem, kosmetykami, elektroniką. Jedna założyła nawet własny bank, ale źle się to dla niej skończyło.
Czytaj też:
Lista 50 najbogatszych Polek 2025
7 najbogatszych Polek z lat 90.
Źródło: Wprost
© ℗ Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Wprost.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Wprost.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.