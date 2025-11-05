Polacy coraz wcześniej robią zakupy świąteczne. Niektórzy już we...wrześniu

Z badania „Polaków portfel własny: E-commerce od święta" przeprowadzonego na zlecenie Santander Consumer Banku wynika, że blisko 30 proc. z nas rozpoczyna zakupy świąteczne już w listopadzie. Dwóch na pięciu respondentów robi to w pierwszej połowie grudnia, a co dziesiąty przyznaje, że zaczyna zakupy na ostatnią chwilę. Nie brakuje osób, które zakupy na Boże Narodzenie robią już w październiku, a nawet we wrześniu (odpowiednio 7 proc. i 1 proc.). Jedna dziesiąta badanych miała problem ze wskazaniem terminu, podkreślając, że nigdy tego nie planuje.

Zakupy świąteczne. Panowie się nie spieszą

– Widzimy, że tryb przygotowań do świąt w społeczeństwie jest dość mocno zróżnicowany. Przykładowo, aż 43 proc. kobiet deklaruje, że rozpoczyna zakupy na tę okazję we wrześniu, październiku lub listopadzie, czyli z dużym wyprzedzeniem. Wśród mężczyzn na te odpowiedzi wskazało 31 proc. Panowie z kolei wyraźnie częściej zaczynają je w grudniu lub na ostatnią chwilę – 55 proc., wobec 43 proc. wśród Pań – mówi Patryk Perliński z Santander Consumer Banku.

Z badania wynika, że niemal połowa Polaków (48 proc.) część wydatków świątecznych (np. prezenty) planuje z wyprzedzeniem. Jedna trzecia ankietowanych deklaruje, że robi zakupy spontanicznie, bez wcześniejszych przygotowań.

Uczestników badania zapytano również co najczęściej kupują w sieci przed świętami. Respondenci najczęściej wskazywali prezenty (70 proc.), a nieco rzadziej dekoracje i ozdoby świąteczne (32 proc.), a także ubrania i dodatki (29 proc.).

Reklamy zbyt szybko?

Badani zabrali głos również w kwestii treści dotyczących świąt Bożego Narodzenia, które pojawiają się w przestrzeni publicznej (chodzi m.in. o reklamy czy kolekcje w sklepach stacjonarnych). 67 proc. Polaków uważa, że pojawiają się one przedwcześnie. Zdaniem jednej piątej ankietowanych dzieje się to w odpowiednim czasie, a tylko 3 proc. uważa, że zbyt późno. 6 proc. respondentów nie zwraca na tę kwestię uwagi.

Badanie zostało zrealizowane na zlecenie Santander Consumer Banku metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI), przeprowadzonych przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) w dniach 27 września – 6 października 2025 r. W badaniu wzięło udział 1005 dorosłych Polaków robiących zakupy online.

