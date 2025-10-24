Szefowie już myślą o świętach. Szykują swoiste 500 plus dla pracowników

Choć kończący się powoli rok przyniósł wielu firmom trudności, co skłania do większej ostrożności w planowaniu budżetów, większość pracodawców już wie, że w tym roku nie odpuści świątecznych tradycji, takich jak np. wigilia firmowa, czy upominki dla pracowników. Dowodzi tego badanie Better Workplace, w którym wzięły udział osoby decyzyjne w zakresie benefitów dla pracowników.

Zdecydowana większość, bo aż 88 proc. ankietowanych firm deklaruje, że obchodzi święta Bożego Narodzenia jako organizacja. Wciąż najpopularniejszą formą są firmowe spotkania, najczęściej nazwane wigilią firmową. Na takie rozwiązanie decyduje się 78 proc. organizacji. Na kolejnych miejscach znalazły się paczki świąteczne i premie świąteczne (odpowiednio 46 i 40 proc.).

Ile pracodawcy wydadzą na święta?

Jaką kwotę – w przeliczeniu na pracownika – firmy planują wydać w tym roku na celebrowanie świąt? Aż 35 proc. przedsiębiorstw deklaruje, że będzie to ponad 500 zł, z czego 15 proc. twierdzi, że wyda więcej niż 1000 zł. Co dziesiąty respondent zadeklarował kwotę od 300 do 500 zł, 19 proc. – od 100 do 300 zł. Zaledwie 8 proc. przeznaczy nie więcej niż 100 zł. Powyższe kwoty obejmują różne elementy – premie świąteczne, bony i vouchery, upominki, czy organizację wigilii firmowej. 28 proc. ankietowanych nie zaplanowało jeszcze tegorocznych wydatków na święta.

Jeśli chodzi o same prezenty, to prawie połowa ankietowanych firm przeznaczy na ten cel 101-200 zł, a po 23 proc. – 51-100 zł lub 201-500 zł. W paczkach od pracodawców znajdują się przede wszystkim produkty spożywcze (88 proc.) takie jak miód, pierniki, czekolada, przetwory. Co piąty pracodawca oferuje także alkohol czy gadżety firmowe.

Większość, bo 82 proc. firm przekazuje pracownikom prezenty osobiście. W przypadku 18 proc. pracodawców Mikołajem zostaje także kurier.

Sondaż został przeprowadzony został przeprowadzony przez Better Workplace w formie ankiety w dniach 22-30 września w formie wywiadów z przedstawicielami 119 firm – osobami pracującymi w działach HR i administracji, które są decyzyjne w zakresie benefitów dla pracowników.

