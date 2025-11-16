Płaca minimalna 2026 potwierdzona. Sprawdź, ile faktycznie dostaniesz na rękę

Od 1 stycznia 2026 r. w Polsce ponownie wzrośnie płaca minimalna. Zmiana obejmie zarówno osoby zatrudnione na umowach o pracę, jak i tych pracujących na umowach zlecenie. Choć podwyżka dotyczy milionów pracowników, jej skala jest określana jako raczej symboliczna. Z danych wynika, ile wyniesie najniższa pensja w ujęciu brutto i netto, jaka będzie minimalna stawka godzinowa oraz w jaki sposób nowe stawki przełożą się na inne świadczenia i składki.

Płaca minimalna

Rząd zdecydował, że od początku 2026 r. minimalne wynagrodzenie za pracę zostanie ustalone na poziomie 4806 zł brutto miesięcznie. Oznacza to wzrost o około 140 zł względem dotychczasowej kwoty. Po odliczeniu podatku i składek pracownik zatrudniony na pełen etat otrzyma około 3605 zł netto, czyli tyle faktycznie trafi na jego konto.

Podwyżka dotyczy nie tylko osób pracujących na etacie. Wraz ze wzrostem płacy minimalnej rośnie również minimalna stawka godzinowa. Od 2026 r. wyniesie ona 31,40 zł brutto, podczas gdy obecnie jest to 30,50 zł brutto. Oznacza to podwyżkę o 90 groszy za godzinę pracy. Zmiana obejmie m.in. zleceniobiorców i pracowników sezonowych. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zapowiada, że będzie to jedyna podwyżka płacy minimalnej w całym 2026 r., podczas gdy w poprzednich latach kwota minimalnego wynagrodzenia rosła dwa razy do roku.

Nowo ustalone stawki są wynikiem kompromisu pomiędzy oczekiwaniami przedsiębiorców a żądaniami związków zawodowych. Organizacje pracodawców opowiadały się za kwotą 4700 zł, natomiast przedstawiciele pracowników domagali się 5015 zł. Ostateczna wysokość płacy minimalnej jest dobrą informacją przede wszystkim dla osób o najniższych dochodach, zwłaszcza zatrudnionych w handlu, gastronomii, ochronie czy szeroko pojętych usługach. Jednocześnie eksperci zwracają uwagę, że w praktyce realny wzrost wynagrodzeń może być niewielki, ponieważ inflacja i rosnące koszty życia pochłaniają znaczną część tej podwyżki.

Obciążenia dla firm

Dla firm wyższa płaca minimalna oznacza większe obciążenia finansowe. Wyższa kwota przekłada się na wzrost składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, a tym samym podnosi całkowite koszty zatrudnienia. W branżach działających na niskich marżach może to skutkować ograniczaniem etatów lub redukcją liczby przepracowanych godzin. Warto podkreślić, że osoby wykonujące pracę na podstawie umów o dzieło nie skorzystają z tej zmiany, ponieważ nie obejmuje ich minimalna stawka godzinowa – otrzymują wynagrodzenie za efekt pracy, a nie za czas jej wykonywania.

Podwyżka płacy minimalnej wpływa również na szereg innych świadczeń. Jej wysokość stanowi podstawę wyliczania dodatku za pracę w porze nocnej, wynagrodzenia za przestój czy odpraw wypłacanych przy zwolnieniach. Oznacza to, że wraz ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia rosną także te należności.

Zmiana minimalnej pensji powoduje również podwyższenie kwoty wolnej od potrąceń komorniczych. Więcej otrzymają osoby korzystające z zasiłków chorobowych i macierzyńskich, których wysokość jest liczona na podstawie wynagrodzenia brutto. Pośrednio skorzystają także bezrobotni – część świadczeń wypłacanych z Funduszu Pracy oraz przez urzędy pracy jest powiązana z poziomem minimalnej krajowej. Nowe stawki zostały określone w rządowym rozporządzeniu dotyczącym wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej w 2026 r.

