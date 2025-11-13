Trzy miasta przebiły 10 tys. zł! Sprawdź, gdzie płacą najlepiej

We wrześniu 2025 r. trzy stolice województw przebiły barierę 10 tys. zł przeciętnej pensji brutto w sektorze przedsiębiorstw: Kraków, Gdańsk i Warszawa. To potwierdza duże zróżnicowanie płac między regionami i pokazuje, gdzie najszybciej rosną wynagrodzenia. Dane GUS wskazują, że średnia dla całego sektora przedsiębiorstw (firmy od 9 pracowników) wyniosła 8750,34 zł, czyli o 7,5 proc. więcej niż rok wcześniej. Dynamika pozostaje stabilna – podobnie jak w sierpniu, gdy wzrost sięgnął 7,1 proc.

Kraków liderem

Wśród miast wojewódzkich liderem został Kraków z przeciętnym wynagrodzeniem 11 038,27 zł. To o 1,8 proc. więcej niż miesiąc wcześniej i o 8,5 proc. więcej niż rok do roku. W ujęciu branżowym na plusie znalazły się m.in.: budownictwo (+4,4 proc.), kultura, rozrywka i rekreacja (+4,2 proc.), przemysł (+3,3 proc.), obsługa rynku nieruchomości (+1,7 proc.), informacja i komunikacja (+1,4 proc.), działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (+1,3 proc.), handel; naprawa pojazdów (+1,0 proc.), administrowanie (+0,8 proc.) oraz zakwaterowanie i gastronomia (+0,7 proc.). Spadek odnotowano w transporcie i gospodarce magazynowej (-0,2 proc.).

Gdańsk zajął drugie miejsce – średnio 10 691,42 zł, co oznacza wzrost o 3,2 proc. względem sierpnia i o 10,9 proc. rok do roku. Najmocniej urosły: informacja i komunikacja (+10,9 proc.) oraz budownictwo i handel; naprawa pojazdów (po +8,4 proc.). Zniżki dotknęły m.in. obsługę rynku nieruchomości (-4,0 proc.), zakwaterowanie i gastronomię (-1,4 proc.), transport i gospodarkę magazynową (-0,9 proc.), działalność profesjonalną (-0,7 proc.) oraz administrowanie (-0,2 proc.).

W Warszawie przeciętna pensja wyniosła 10 454,16 zł – to o 0,5 proc. mniej niż miesiąc wcześniej, ale o 7,7 proc. więcej rok do roku. Spadki objęły administrowanie i działalność wspierającą (-2,4 proc.), handel oraz zakwaterowanie i gastronomię (po -1,7 proc.), informację i komunikację (-1,3 proc.), a także budownictwo oraz transport i gospodarkę magazynową (po -0,3 proc.). Wzrosły wynagrodzenia w działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej (+3,6 proc.) oraz w przemyśle (+2,0 proc.).

Różnice między miastami

Różnice między miastami są wyraźne. Rozpiętość między najwyższą średnią w Krakowie (11 038,27 zł) a najniższą w Białymstoku (7479,98 zł) przekroczyła 3,5 tys. zł. Pozostałe stolice województw kształtowały się następująco: Bydgoszcz – 8369,18 zł, Gorzów Wlkp. – 7503,00 zł, Katowice – 9640,75 zł, Kielce – 7603,61 zł, Lublin – 8154,14 zł, Łódź – 8240,79 zł, Olsztyn – 7978,26 zł, Opole – 8158,12 zł, Poznań – 9594,53 zł, Rzeszów – 8725,29 zł, Szczecin – 9253,07 zł, Toruń – 8354,36 zł, Wrocław – 9478,55 zł, Zielona Góra – 8230,73 zł.

Najnowszy „Raport o inflacji” NBP studzi jednak oczekiwania co do dwucyfrowych wzrostów płac. Bank centralny zakłada, że w 2026 r. przeciętne wynagrodzenia wzrosną o 6,4 proc., a w latach 2026–2027 dynamika realnych płac spowolni do poziomów bliższych wzrostowi wydajności pracy. Ma na to wpływ m.in. mniejsza skala podwyżek płacy minimalnej oraz wygasanie opóźnionych efektów wysokiej inflacji z lat 2022–2023.

