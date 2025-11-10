Płacą nawet 70 zł za godzinę. Praca tuż przy granicy z Polską

U progu sezonu narciarskiego pojawia się coraz więcej ofert pracy sezonowej w popularnych kurortach. W zlokalizowanym ok. 30 km od granicy w rejonie Karkonoszy czeskim ośrodku narciarskim SkiResort Černá hora – Pec (jeden z największych ośrodków narciarskich w Czechach, obejmuje niemal 18 km tras zjazdowych i 55-kilometrową trasę biegową) wolne oferty pracy dotyczą:

szkoły narciarskiej, wypożyczalni i serwisu,

kolejkarzy, wyciągaczy, kasjerów,

restauracji i baru.

Czesi szukają pracowników. Nawet 70 zł za godzinę pracy

Na jakie zarobki można liczyć? Jak podaje Interia.pl, instruktorzy narciarstwa i snowboardu otrzymują od 240 do 400 czeskich koron za godzinę pracy, czyli równowartość 40-70 zł za godzinę. Do ich obowiązków należy nauka dzieci i dorosłych, organizowanie zajęć i zawodów, czy przygotowanie parku edukacyjnego. Poza wynagrodzeniem, pracownicy mogą liczyć na całoroczny karnet na swoje usługi, firmowe zakwaterowanie i wyżywienie, jak również zniżki na markowy sprzęt narciarski i sale gimnastyczne. Serwis zwraca uwagę, że przyda się znajomość polskiego, ale mile widziana jest również znajomość języków obcych.

SkiResort Černá hora – Pec szuka także animatorów do przedszkola narciarskiego. W tym wypadku wynagrodzenie sięga 180 czeskich koron za godzinę, co stanowi równowartość 30 zł. Od 180 do 220 czeskich koron wynosi pensja pracowników wypożyczalni sprzętu narciarskiego. Na podobną wypłatę mogą liczyć pracownicy obsługi klienta.

Całkiem sporych zarobków mogą spodziewać się osoby zainteresowane pracą w gastronomii. Na 50 tys. czeskich koron (ok. 8,7 tys. zł) może liczyć kucharz, któru podejmie się pracy "wysoko nad poziomem morza". Niewiele mniej bo 45 tys. czeskich koron (ok. 7,8 tys. zł) zarobi barman i pracownik obsługi przy barze w czeskim ośrodku. Podobne wynagrodzenie oferowane jest kelnerom.

Instruktorzy narciarstwa i snowboardu mogą liczyć również na atrakcyjne wynagrodzenie w funkcjonującym przy granicy z Austrią ośrodku SPORT SERVICE. Proponowana stawka wynosi od 300 do 450 czeskich koron za godzinę (50-80 zł) z zakwaterowaniem i wyżywieniem (z dopłatą). Jak podaje Interia.pl, oferta dotyczy pracy w trybie 7-godzinnym od 9:00 do 16:00. Wymagane jest kierunkowe wykształcenie i znajomość angielskiego.

