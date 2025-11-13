Hołownia dorobił się na marszałkowaniu? Prześwietlono jego majątek
Udostępnijdodaj Skomentuj

Hołownia dorobił się na marszałkowaniu? Prześwietlono jego majątek

Dodano: 
Szymon Hołownia
Szymon Hołownia Źródło: X / Sejm RP
Szymon Hołownia zrezygnuje dziś ze stanowiska marszałka Sejmu. „Fakt" prześwietlił oświadczenie majątkowe lidera Polski 2050. Dorobił się na marszałkowaniu?

Dokładnie dwa lata po objęciu fotela marszałka Sejmu Szymon Hołownia pożegna się z tym stanowiskiem. Zgodnie z zawartą w 2023 roku umową koalicyjną, Hołownię zastąpi lider Lewicy Włodzimierz Czarzasty. Choć w najnowszej historii Polski marszałkowie Sejmu często zmieniali się w trakcie kadencji, to po raz pierwszy w III RP zdecydowano się na rotację na tym urzędzie.

Choć Szymon Hołowni złoży dziś formalną rezygnację, zmiana na fotelu drugiej osoby w państwie dokona się w przyszłym tygodniu, prawdopodobnie 19 listopada.

Sam Hołownia na razie będzie wicemarszałkiem Sejmu, ale jak wiadomo aspiruje na stanowisko Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców. W najbliższych tygodniach okaże się czy dawny dziennikarz i prezenter telewizyjny pożegna się z polityką. Był w niej obecny od przeszło pięciu lat i w tym czasie dwukrotnie kandydował na prezydenta, a także szefował ugrupowaniu Polska 2050, które w sojuszu z Polskim Stronnictwem Ludowym uzyskało w ostatnich wyborach parlamentarnych trzeci wynik.

Oświadczenie majątkowe Hołowni

„Fakt" przyjrzał się oświadczeniu majątkowemu Hołowni. Wynika z niego, że dwuletnia obecność w Sejmie nie spowodowała pod tym względem rewolucyjnych zmian. Ustępujący marszałek pozostaje właścicielem tych samych nieruchomości: domu wartego 2,9 mln zł, mieszkania o wartości 1,62 mln zł oraz siedliska wycenionego na 554 tys. zł.

Gazeta zwraca uwagę, że w ciągu ostatnich dwóch lat wyraźnie zmniejszyły się oszczędności Hołowni. W 2023 roku wynosiły one 29 tys. zł, a obecnie 10 tys. zł. Stopniały również środki w walutach obcych. Wzrosła natomiast wartość jednostek funduszy inwestycyjnych — z 57 tys. zł w 2023 roku do ponad 91 tys. zł w tym roku.

Hołownia spłaca dwa kredyty hipoteczne. Jeden zaciągnięty w Santander Banku na dom, drugi w mBanku na mieszkanie. Utrzymał limity na karcie kredytowej i kredycie odnawialnym (po 25 tys. zł). Dziennik zauważa, że w najnowszym oświadczeniu zniknęło poręczenie wekslowe na rzecz partii Polska 2050, które w 2023 roku wynosiło 54 tys. zł. Nowym elementem w oświadczeniu za obecny rok jest pożyczka mieszkaniowa z Kancelarii Sejmu (do spłaty pozostało 36 tys. zł).

W oświadczeniu majątkowym marszałka Sejmu figurują dzieła sztuki — rzeźba i obraz o łącznej wartości 32 tys. zł.

Czytaj też:
Majątek Karola Nawrockiego. Sąd ujawnił oświadczenie prezydentaCzytaj też:
Polska 2050 szuka lidera. Kolejna osoba ogłasza swój start

Opracował:
Źródło: Fakt