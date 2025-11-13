Hołownia dorobił się na marszałkowaniu? Prześwietlono jego majątek

Dokładnie dwa lata po objęciu fotela marszałka Sejmu Szymon Hołownia pożegna się z tym stanowiskiem. Zgodnie z zawartą w 2023 roku umową koalicyjną, Hołownię zastąpi lider Lewicy Włodzimierz Czarzasty. Choć w najnowszej historii Polski marszałkowie Sejmu często zmieniali się w trakcie kadencji, to po raz pierwszy w III RP zdecydowano się na rotację na tym urzędzie.

Choć Szymon Hołowni złoży dziś formalną rezygnację, zmiana na fotelu drugiej osoby w państwie dokona się w przyszłym tygodniu, prawdopodobnie 19 listopada.

Sam Hołownia na razie będzie wicemarszałkiem Sejmu, ale jak wiadomo aspiruje na stanowisko Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców. W najbliższych tygodniach okaże się czy dawny dziennikarz i prezenter telewizyjny pożegna się z polityką. Był w niej obecny od przeszło pięciu lat i w tym czasie dwukrotnie kandydował na prezydenta, a także szefował ugrupowaniu Polska 2050, które w sojuszu z Polskim Stronnictwem Ludowym uzyskało w ostatnich wyborach parlamentarnych trzeci wynik.

Oświadczenie majątkowe Hołowni

„Fakt" przyjrzał się oświadczeniu majątkowemu Hołowni. Wynika z niego, że dwuletnia obecność w Sejmie nie spowodowała pod tym względem rewolucyjnych zmian. Ustępujący marszałek pozostaje właścicielem tych samych nieruchomości: domu wartego 2,9 mln zł, mieszkania o wartości 1,62 mln zł oraz siedliska wycenionego na 554 tys. zł.

Gazeta zwraca uwagę, że w ciągu ostatnich dwóch lat wyraźnie zmniejszyły się oszczędności Hołowni. W 2023 roku wynosiły one 29 tys. zł, a obecnie 10 tys. zł. Stopniały również środki w walutach obcych. Wzrosła natomiast wartość jednostek funduszy inwestycyjnych — z 57 tys. zł w 2023 roku do ponad 91 tys. zł w tym roku.

Hołownia spłaca dwa kredyty hipoteczne. Jeden zaciągnięty w Santander Banku na dom, drugi w mBanku na mieszkanie. Utrzymał limity na karcie kredytowej i kredycie odnawialnym (po 25 tys. zł). Dziennik zauważa, że w najnowszym oświadczeniu zniknęło poręczenie wekslowe na rzecz partii Polska 2050, które w 2023 roku wynosiło 54 tys. zł. Nowym elementem w oświadczeniu za obecny rok jest pożyczka mieszkaniowa z Kancelarii Sejmu (do spłaty pozostało 36 tys. zł).

W oświadczeniu majątkowym marszałka Sejmu figurują dzieła sztuki — rzeźba i obraz o łącznej wartości 32 tys. zł.

