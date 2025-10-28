Majątek Karola Nawrockiego. Sąd ujawnił oświadczenie prezydenta

Dokument ma datę 6 sierpnia 2025 roku, a do Sądu Najwyższego wpłynął 4 września 2025 roku. Brakowało w nim zgody Karola Nawrockiego na jego ujawnienie. Dotyczy ono stanu majątkowego na dzień zaprzysiężenia na prezydenta.

Zgodnie z prawem, pierwsze oświadczenie majątkowe prezydent RP musi złożyć w terminie 30 dni od dnia objęcia urzędu, a kolejne – co roku do 31 marca, podając stan na 31 grudnia poprzedniego roku.

Szczegóły oświadczenia majątkowego prezydenta Karola Nawrockiego

Jak wynika z oświadczenia, prezydent RP jest w posiadaniu dwóch mieszkań:

mieszkania spółdzielczego własnościowego o powierzchni całkowitej 57 metrów kwadratowych z tytułem prawnym jako własność (mieszka w nim mama Karola Nawrockiego),

mieszkania własnościowego o powierzchni 58 metrów kwadratowych z tytułem prawnym – współwłasność, wielkość udziału 50 proc. (mieszkanie należy do prezydenta i jego rodziny).

Prezydent zadeklarował także oszczędności w kwocie 130 tys. zł, i kredyt hipoteczny z całkowitą kwotą do spłaty w wysokości 199 981 zł. Z oświadczenia wynika także, że w 2024 roku z programu "Rodzina 800+" osiągnął dochód w wysokości 11,2 tys. zł.

Oświadczenie majątkowe prezesa IPN Karola Nawrockiego ze sporną kawalerką

Poprzednie oświadczenie majątkowe pochodzi z czasu, kiedy Karol Nawrocki kierował Instytutem Pamięci Narodowej. Zostało udostępnione podczas kampanii wyborczej po ujawnieniu kontrowersji dotyczących majątku małżeństwa Nawrockich.

Karol Nawrocki deklarował wówczas m.in. 48 tys. zł oszczędności oraz mieszkanie o powierzchni 57 m kw. współposiadane z żoną oraz kawalerkę nabytą od Jerzego Ż.

28 kwietnia 2025 roku, podczas debaty prezydenckiej „Super Expressu”, Karol Nawrocki powiedział, że ma tylko jedno mieszkanie. Dziennikarze Onetu ujawnili jednak, że ma jeszcze 28,5-metrową kawalerkę w Gdańsku. Według Onetu, Karol Nawrocki wraz z żoną kupili sporną kawalerkę za gotówkę w 2017 roku od Jerzego Ż.

Według rzeczniczki sztabu Nawrockiego Emilii Wierzbickiej, kawalerka była od lat wykazywana w oświadczeniach majątkowych ówczesnego kandydata na prezydenta, które składał jako prezes IPN: „Pan Jerzy to sąsiad Karola Nawrockiego. Karol Nawrocki jako społecznik przez wiele lat pomagał Panu Jerzemu, który jest osobą niepełnosprawną i samotną”.

80-letni Jerzy Ż. od kwietnia 2024 mieszka w domu pomocy społecznej. Jego pobyt opłaca miasto Gdańsk – to niemal 100 tys. zł rocznie. W trakcie prezydenckiej kampanii wyborczej Karol Nawrocki informował o przekazaniu kawalerki na cele charytatywne – Chrześcijańskiemu Stowarzyszeniu Dobroczynnemu w Gdyni.

Czytaj też:

Duże zmiany w życiu Karola Nawrockiego. Jego rodzina opuszcza Belweder