Szaleństwo na rynku surowców. Miedź pędzi bez hamulców

Notowania miedzi ponownie przyspieszyły, ustanawiając nowy rekord na londyńskiej giełdzie metali LME. Maklerzy wskazują, że ceny tego surowca są już o krok od osiągnięcia poziomu 13 000 USD za tonę, co pokazuje skalę wzrostów z końcówki roku. W dostawach trzymiesięcznych miedź zwyżkowała o 6,6 proc., osiągając 12 960 USD za tonę. Tylko w grudniu metal podrożał o ponad 15 proc., co potwierdza wyjątkowo dynamiczny trend.

Rosną ceny

Podwyżki widoczne są także na innych światowych rynkach. Na nowojorskim Comexie miedź kosztuje 5,8420 USD za funt, po wcześniejszej zwyżce do 5,9080 USD za funt oraz piątkowym wzroście notowań o 5 proc. W Szanghaju, na giełdzie SHF, cena metalu sięgnęła 100 870 juanów za tonę, co oznacza wzrost o 2,81 proc.

Inwestorzy masowo kierują kapitał w stronę miedzi, spodziewając się rosnącego zapotrzebowania, zwłaszcza ze strony odbiorców w Stanach Zjednoczonych. Zakupy realizowane z wyprzedzeniem mają zabezpieczyć przed potencjalnymi skutkami zapowiadanych przez prezydenta Donalda Trumpa taryf celnych. Według ekspertów może to wywołać presję na nabywców miedzi w pozostałych regionach świata.

Analitycy podkreślają, że kończy się wyjątkowo burzliwy rok dla rynku miedzi. Wiele kluczowych kopalni musiało mierzyć się z nieplanowanymi przestojami, co ograniczyło podaż surowca. Dodatkowo niepewność dotycząca amerykańskiej polityki handlowej oraz trudniejsza sytuacja hut miedzi na świecie dodatkowo podbiły ceny.

Cła na miedź

Decyzja Donalda Trumpa w sprawie ceł na import miedzi ma zapaść dopiero w połowie 2026 r., ale wśród uczestników rynku coraz częściej pojawiają się głosy ostrzegające przed przegrzaniem. Część analityków wskazuje, że ceny metali szlachetnych rosną od miesięcy, a ta pozytywna fala mogła przenieść się także na segment metali przemysłowych, w tym na miedź.

Warto zaznaczyć, że londyńska LME w ostatni piątek nie prowadziła handlu z powodu świątecznej przerwy. Podczas zamknięcia poprzedniej, przedświątecznej sesji cena miedzi wynosiła 12 162 USD za tonę, czyli o 102 USD więcej niż wcześniej.

