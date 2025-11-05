W tym mieście nie będzie już darmowej komunikacji? Tyle mogą płacić mieszkańcy

Co jakiś czas informujemy o miastach, które planują wprowadzenie darmowej komunikacji miejskiej. Tymczasem są również miejsca, które chcą wycofać się z takiego rozwiązania. To przypadek Szczecinka (woj. zachodniopomorskie), gdzie darmowe przejazdy obowiązują od 2018 roku. System obejmował początkowo sześć linii autobusowych i miał zachęcać mieszkańców do rezygnacji z samochodu. Z czasem oferta została rozszerzona, ale koszty utrzymania rosły szybciej niż liczba pasażerów. Właśnie rosnące koszty są powodem dla którego władze Szczecinka chcą wycofać darmową komunikację.

– Wydatki na komunikację miejską są obecnie prawie trzykrotnie wyższe niż przed wprowadzeniem darmowych autobusów. To powoduje niemożność zwiększania liczby wozokilometrów i ograniczenia w wymianie taboru – podkreśla burmistrz Szczecinka Jerzy Hardie-Douglas.

Z danych, które przytacza serwis transport-publiczny.pl wynika, że w 2019 roku system kosztował ok. 6,5 mln zł, a w roku ubiegłym było to już ponad 12 mln zł. Z tej kwoty ponad 9 mln zł pochodziło z dopłat miejskich. Władze Szczecinka podkreślają, że utrzymanie darmowych przejazdów ogranicza możliwości rozwoju sieci i zakupu nowego taboru.

Miasto planuje obecnie utrzymanie sieci na podobnym poziomie, ale z częściową odpłatnością, która pozwoli finansować inwestycje i rozwój. Z przeprowadzonej na początku tego roku miejskiej ankiety wynika, że ponad połowa mieszkańców (56 proc.) opowiada się za powrotem do jakiejś formy odpłatności. Pozostałe 44 proc. chce utrzymania darmowej komunikacji, nawet kosztem ograniczenia kursów.

Koniec darmowej komunikacji w Szczecinku. Ile zapłacą mieszkańcy?

Jeszcze w tym miesiącu pod obrady miasta trafi projekt uchwały, który zakłada, że bilet jednorazowy ważny 40 minut (z możliwością przesiadki) będzie kosztował 6 zł. Taką cenę płaciłyby jednak osoby spoza miasta lub nieposiadający Karty Mieszkańca „Mój Szczecinek”. Osoby z kartą zapłacą natomiast 3 zł, a uczniowie szkół – 2 zł.

Podobne różnice dotyczą biletów miesięcznych:

posiadacze Karty Mieszkańca – 90 zł,

osoby spoza miasta lub bez karty – 180 zł,

uczniowie – 60 zł.

Darmowa komunikacja zostanie utrzymana m.in. dla osób powyżej 65. roku życia posiadających Kartę Mieszkańca, dzieci do 7. roku życia, funkcjonariuszy Policji, Żandarmerii Wojskowej i Straży Miejskiej w czasie służby, a także dla pracowników przewoźnika i upoważnionych osób kontrolujących przewozy.

Decyzja o nowym cenniku nie zostanie podjęta wcześniej niż w drugiej połowie przyszłego roku. Warto podkreślić, że po ewentualnym przyjęciu uchwały nowe stawki nie wejdą w życie od razu. Przewidziany jest co najmniej trzymiesięczny okres przejściowy na dostosowanie systemu biletowego i informacyjnego.

Czytaj też:

Polskie lotnisko będzie zamknięte przez miesiąc. Tak dojedziesz na najbliższeCzytaj też:

Kraków niczym Zakopane? Tutaj chcą uruchomić gondolę