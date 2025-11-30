Lista 40 najbogatszych przed 40., przypadki Czarzastego i rewolucja w odchudzaniu. Nowy „Wprost”

„40 najbogatszych przed 40”. Na liście przygotowanej przez Szymona Krawca zadebiutowało 8 nowych bohaterów. Jest wśród nich kobieta, która od zera stworzyła firmę wycenianą na pół miliarda złotych.

„Człowiek od masowych zawieszeń”. Czarzasty jest marszałkiem Sejmu od dwóch tygodni i już dostał dwa polityczne zlecenia. Im bliżej będzie wyborów, tym trudniejsze zadania będzie miał lider Nowej Lewicy. A życzliwości nie może się spodziewać z żadnej strony – analizuje Eliza Olczyk.

„Rewolucja wielkiej wagi”. Zastrzyki GLP-1, które wyciszają głód, są dla wielu pacjentów spełnieniem marzeń, ale dla części branży – początkiem końca. Krystyna Romanowska rozmawia z dietetyczką Agnieszką Piskałą-Topczewską.

Co jeszcze w nowym „Wprost”

„Będzie powtórka z PiS-u”. – Czarzasty udaje, że jest silny i sprawczy. Kreuje się na twardego zawodnika, bo walczy o zaistnienie – ostrzega w rozmowie z Agnieszką Niesłuchowską prof. Joanna Senyszyn.

„Wietrzenie w archidiecezji”. Archidiecezję krakowską obejmie kardynał Grzegorz Ryś, metropolita łódzki. Zdaniem ks. Jacka Prusaka, to „zmiana o 180 stopni”. Więcej w tekście Agnieszki Niesłuchowskiej.

„Przełom dla przekopu”. Czy przekop Mierzei Wiślanej przestanie świecić pustkami, a do Elbląga wpływać będą morskie statki? – Ten rząd i samorząd to zakończy – zapewnia Piotra Barejkę europoseł Jacek Protas.

„Żale na emeryturze”. Andrzej Duda dostał na konto pierwszą emeryturę – w wysokości 9349 zł. Internauci zastanawiają się, czy były prezydent chwali się, czy żali wysokością świadczenia – pisze Agnieszka Niesłuchowska.

„System na kroplówce”. Pielęgniarki przekonują, że nowe rządowe propozycje o wynagrodzeniach to „kroplówka dla chorego systemu” i grożą strajkiem. Pomysł krytykują również lekarze. Więcej w tekście Piotra Barejki.

„Sztafeta lęku”. Liczba napaści z powodu uprzedzeń rasowych rośnie. Małgorzata Fiejdasz-Kaczyńska rozmawia z Sonią Styrkacz, psycholożką, która opracowała pojęcie oddające uczucia osób romskich, wciąż mierzących się z ksenofobią.

„Zmęczeni internetem”. Pokolenie urodzone po 2010 r. dorasta w rzeczywistości, w której granica między światem realnym a cyfrowym praktycznie się rozmyła. Co dalej? – rozważa Wojciech Bachalski.

„Sukces przychodzi, gdy nam nie zależy”. – Nie starałam się na siłę osiągnąć sukcesu, czekałam na odpowiedni moment. Ten nadszedł, gdy miałam 50 lat – mówi Agnieszce Niesłuchowskiej Elżbieta Grycan, właścicielka marki lodów.

„Spazmy Ameryki, emancypacja Europy”. W USA gra toczy się nie o sam pokój w Ukainie, ale o to, czy dać Rosji triumf w prezencie, czy też jednak wziąć pod uwagę zdanie europejskich sojuszników – analizuje Jakub Mielnik.

„Wojna o pokój”. Gen. Stanisław Koziej komentuje dla Magdaleny Frindt zapisy planów pokojowych dla Ukrainy i prognozuje, co może się stać, jeżeli szanse Kijowa na dołączenie do NATO zostaną przekreślone.

„Niech prezydent wzoruje się na Finlandii”. – Sięgnęliśmy dna piekła we wzajemnym opluwaniu się na arenie międzynarodowej. A potem się dziwimy, dlaczego nas nie ma na salonach – ostrzega w rozmowie z Agnieszką Niesłuchowską prof. Tomasz Nałęcz.

„Sudan spływa krwią”. Nieśmiało do mainstreamowych mediów przebija się to, co dzieje się w Sudanie. Ale ten konflikt nie jest tematem ani świeżym, ani błahym, ani nawet w 100 proc. lokalnym – alarmują Daria i Miłosz Szymańscy.

„Dobry piernik musi dojrzeć”. Dziś pierniki i pierniczki kojarzą się przede wszystkim z Bożym Narodzeniem. Dawniej były synonimem luksusu, a piernikowe ciasto dojrzewało nawet kilkanaście lat – pisze Katarzyna Świerczyńska.

„Musical wysokich lotów”. Kiedy na świecie trwa zachwyt filmową ekranizacją „Wicked”, w Warszawie dwie aktorki: Maria Tyszkiewicz i Anna Federowicz opowiadają Bartoszowi Michalskiemu, jak mierzą się z legendą Broadwayu na żywo – i na własnych warunkach.

„Oko w oko ze złem”. Film „Norymberga” podejmuje próbę odpowiedzi na pytania wykraczające poza archiwa i protokoły – o naturę zła i cienką granicę między ciekawością a moralną ślepotą – recenzuje Gabriela Keklak.

„Portret z rekordem”. Oksana Bagiy o aukcji, jakiej nie widziano od lat. Klimtowski „Portret Elisabeth Lederer” osiągnął zawrotną cenę, ustępując w historii tylko legendarnej sprzedaży „Salvator Mundi”.

