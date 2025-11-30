Czy dziś jest niedziela handlowa? Gdzie zrobimy zakupy?

Ostatnia niedziela listopada nie jest niedzielą handlową. Oznacza to, że większość dużych sklepów i galerii pozostaje zamknięta. Mimo to część placówek może działać dzięki ustawowym wyjątkom – dotyczy to m.in. małych sklepów prowadzonych przez właścicieli, stacji paliw czy aptek.

Gdzie zrobimy zakupy?

W niedzielę niehandlową handel funkcjonuje w wybranych miejscach:

stacje paliw – pełna obsługa podróżnych i standardowy asortyment,

apteki i punkty apteczne – leki i produkty medyczne,

kwiaciarnie,

gastronomia – restauracje, kawiarnie i inne punkty gastronomiczne,

placówki pocztowe – jeśli przychody z usług pocztowych przekraczają 40 proc. obrotu,

małe sklepy prowadzone osobiście przez właściciela – w tym sklepy osiedlowe, warzywniaki czy franczyzy (np. Żabka).

Warto pamiętać, że zgodnie z przepisami właściciel lub jego najbliższa rodzina mogą samodzielnie prowadzić sprzedaż.

Godziny otwarcia sklepów w niedzielę niehandlową

W punktach działających w niedzielę niehandlową godziny pracy mogą różnić się od standardowych. Stacje paliw i apteki często pracują całodobowo, natomiast małe sklepy ustalają harmonogram indywidualnie. Przed wyjściem na zakupy warto sprawdzić lokalne informacje – np. w witrynach internetowych sklepów lub w aplikacjach – aby zaplanować wizytę w dogodnym czasie.

Grudniowe zmiany w handlu niedzielnym

Już niebawem czeka nas wysyp handlowych niedziel. Nadchodzi grudzień, w którym pierwszy raz od lat, ustawodawca przewiduje aż trzy handlowe niedziele. Oto ich terminy:

7 grudnia,

14 grudnia,

21 grudnia.

W te dni galerie, supermarkety i sieci spożywcze będą otwarte bez ograniczeń. Jednocześnie Wigilia, 24 grudnia, po raz pierwszy będzie dniem wolnym od pracy, co oznacza, że większość placówek handlowych pozostanie zamknięta.

