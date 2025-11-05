Ujawniono rzeczywiste zarobki Polaków. Znacznie poniżej średniej

– W maju 2025 r. mediana wynagrodzeń miesięcznych brutto w gospodarce narodowej wyniosła 7082,00 zł i była niższa o 18,4% od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto (8678,90 zł) – czytamy w komunikacie opublikowanym w środę przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).

Mediana wynagrodzeń w Polsce. Znacznie poniżej średniej

Mediana wynagrodzeń na poziomie 7082 zł oznacza, że w maju br. połowie zatrudnionych zostało wypłacone wynagrodzenie nie wyższe niż ta kwota, a druga połowa otrzymała wynagrodzenie nie niższe. Przypomnijmy, że w kwietniu mediana miesięcznych wynagrodzeń wyniosła 7262 zł, czyli o niemal 200 zł więcej. Kwota ta była o 20,6 proc. niższa od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto (wówczas 9148,11 zł).

GUS wskazuje, że że wartość mediany wynagrodzeń była zróżnicowana ze względu na płeć. W przypadku mężczyzn wyniosła 7299,68 zł, a wśród kobiet – 6897,36 zł.

Biorąc pod uwagę wiek zatrudnionych, najwyższą wartość mediany wynagrodzeń odnotowano w grupie wieku 35-44 lata. Wyniosła ona 7397,55 zł, natomiast najniższą w grupie wiekowej 24 lata i mniej, gdzie wyniosła 5731,00 zł. Z kolei według wielkości podmiotu, najwyższą wartość mediany wynagrodzeń notowano w podmiotach o liczbie pracujących 1000 i więcej osób – 8279,38 zł, a najniższą w podmiotach o liczbie pracujących 9 i mniej osób – 4666 zł.

Dane dotyczące mediany wynagrodzeń, to wskaźnik, który lepiej ukazuje przeciętne realne zarobki w Polsce niż dane dotyczące przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. W maju br. wyniosło ono 8678,90 zł brutto. Jak zauważa GUS, to o 18,4 proc. więcej niż mediana wynagrodzeń miesięcznych brutto. Przeciętne wynagrodzenie wśród mężczyzn wyniosło 9075,32 zł brutto, a wśród kobiet było to 8271,39 zł.

