Z tych powodów Polacy najczęściej sięgają po swoje oszczędności. „Sygnał ostrzegawczy"

Z badania przygotowanego na zlecenie BIG InfoMonitor wynika, że trzy czwarte (75 proc.) zgromadzonych przez nas oszczędności stanowią środki przeznaczone na wypadek nieprzewidzianych wydatków lub utraty źródeł utrzymania. Według twórców badania to dowód na to, że stabilność finansowa staje się dla większości priorytetem, a motywem odkładania nie są już marzenia, lecz bezpieczeństwo.

Na co przeznaczamy oszczędności?

Z badania BIG InfoMonitor dowiadujemy się, że co trzeci Polak (32 proc.) musiał w ciągu ostatniego półrocza sięgnąć do własnych oszczędności, aby sfinansować podstawowe potrzeby. Najczęściej rezerwy były przeznaczane na: dopłaty do zakupu produktów spożywczych (12 proc.), dopłaty do opłat stałych (prąd, czynsz) (11 proc.) czy sfinansowanie usług medycznych (11 proc.). Autorzy badania podkreślają, że wyniki te stanowią "poważny sygnał ostrzegawczy o realnej sile presji inflacyjnej i rosnących kosztach życia". Jak wskazano, "oszczędności, które miały służyć jako poduszka finansowa, często stają się funduszem przetrwania". To zjawisko jest szczególnie widoczne w kontekście: utrzymującej się inflacji, zbyt wolnego wzrostu płac w stosunku do cen, a także wysokich stóp procentowych, które zwiększają koszty obsługi zadłużenia.

– Badanie dotyczące nawyków finansowych Polaków jasno pokazuje, że kluczowym motywem oszczędzania jest budowanie finansowego buforu na nieprzewidziane okoliczności. Aż 44 proc. oszczędzających wskazuje potrzebę zabezpieczenia się przed niespodziewanymi wydatkami, a 31 proc. gromadzi środki na wypadek utraty źródeł utrzymania. Łącznie te dwie kategorie stanowią zdecydowanie najczęściej wymieniane cele, potwierdzając, że w obliczu niepewności gospodarczej, stabilność finansowa jest priorytetem. Niezmiennie od 2022 roku, to główne i najważniejsze w opinii badanych cele oszczędzania – komentuje Paweł Szarkowski, prezes BIG InfoMonitor.

Inne istotne cele oszczędzania to m.in. zabezpieczenie na czas emerytury (18 proc.), wypoczynek lub wyjazdy (17 proc.), a także cele zdrowotne (15 proc.). 12 proc. oszczędzających Polaków nie ma sprecyzowanego celu, co może świadczyć zarówno o generalnej chęci posiadania rezerwy finansowej, jak i o braku konkretnego, długoterminowego planu.

Badanie „Skala i cele gromadzenia oszczędności przez Polaków” zrealizowane dla BIG InfoMonitor przez Quality Watch metodą CAWI na próbie 1098 dorosłych Polaków, 27-29 czerwca 2025 rok.

