Od jutra nowy banknot w Polsce. NBP podaje szczegóły

Narodowy Bank Polski (NBP) poinformował, że od 5 listopada, czyli od jutra dostępny w sprzedaży będzie nowy banknot kolekcjonerski „Tysiąclecie koronacji Bolesława Chrobrego”. Banknot przypomina o jednym z najważniejszych momentów w historii polskiej państwowości. To kolejna emisja nawiązująca do milenium koronacji, wcześniej NBP upamiętnił to wydarzenie monetami kolekcjonerskimi.

Od jutra nowy banknot. NBP podaje szczegóły

Banknot o nominale 20 zł ma wymiary 170 x 85 mm. Jego nakład wynosi do 70 000 sztuk. Będzie można go nabyć we wszystkich Oddziałach Okręgowych NBP i w sklepie internetowym Kolekcjoner w cenie 160 zł.

– Strona przednia banknotu przedstawia wizerunek Bolesława Chrobrego według grafiki Rudolfa Fryderyka Friedleina z ok. 1857 roku, inspirowanej portretem autorstwa Marcella Bacciarellego. Obok usytuowano ozdobny pasek zabezpieczający w kolorach złotym i srebrnym z grafiką przedstawiającą fragment bordiury Drzwi Gnieźnieńskich oraz nominałem. W centralnym punkcie banknotu, jako jedno z zabezpieczeń widocznych w świetle UV, umieszczono rok 1025. W prawym dolnym rogu widnieje element zabezpieczający recto-verso, przedstawiający stylizowany fragment Włóczni z Nętna – informuje bank centralny.

Na stronie odwrotnej banknotu, skomponowanej w układzie pionowym, zostały zaprezentowane m.in. wizerunki trzech kwater Drzwi Gnieźnieńskich oraz awersu i rewersu monety z czasów Bolesława Chrobrego – Princes Polonie, a także grot Włóczni św. Maurycego. Sceny z Drzwi Gnieźnieńskich oraz awers monety są widoczne w świetle UV. Na tej stronie banknotu znajduje się również wycięte w papierze okienko w kształcie korony, wewnątrz którego widać złoty fragment paska zabezpieczającego z przedniej strony. W przechodzącym świetle okienko jest widoczne w kolorze niebieskim. W papierze zastosowano znak wodny, przedstawiający wizerunek fragmentu bordiury Drzwi Gnieźnieńskich oraz oznaczenie roku koronacji Bolesława Chrobrego. W mikrotekstach na stronie przedniej oraz odwrotnej banknotu widnieje epitafium z sarkofagu króla: Inclyte dux tibi laus strenue Boleslae / Przesławny wodzu, chwała tobie, dzielny Bolesławie.

