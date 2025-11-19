Kursy walut 19 listopada 2025. Po ile dolar, euro, frank i funt?

Na rynku walutowym środa przynosi kontynuację wtorkowego ożywienia – trzy z czterech głównych walut ponownie zyskują wobec złotego. Najmocniej umocnił się dolar, podtrzymując swoją dominację z poprzednich sesji. Zyskują także euro i funt, choć w spokojniejszym tempie. Jedynym wyjątkiem jest frank szwajcarski, który jako jedyna z walut zanotował dziś spadek.

Analiza dnia – 19 listopada 2025

Dolar amerykański (USD) – mocne odbicie

Dzisiejszy kurs USD wynosi 3,6656 zł, czyli o 0,0131 zł więcej niż we wtorek (3,6525 zł). To największy wzrost dnia – ruch umiarkowany, ale zauważalny, wskazujący na utrzymującą się przewagę dolara na rynku.

Euro (EUR) – stabilne umocnienie

Euro kosztuje dziś 4,2424 zł, co oznacza wzrost o 0,0093 zł względem wczorajszego notowania (4,2331 zł). Zmiana jest niewielka, ale kierunek pozostaje konsekwentnie wzrostowy.

Frank szwajcarski (CHF) – wyraźna korekta w dół

Dzisiejszy kurs franka to 4,5743 zł, czyli o 0,0122 zł mniej niż we wtorek (4,5865 zł). To odwrócenie symbolicznego wzrostu z poprzedniego dnia – CHF jako jedyny osłabił się wobec złotego.

Funt szterling (GBP) – delikatna zwyżka

Funt kosztuje dziś 4,8116 zł, czyli o 0,0078 zł więcej niż we wtorek (4,8038 zł). Brytyjska waluta kontynuuje spokojne, ale widoczne umocnienie.

Podsumowanie dnia – 19 listopada 2025

USD – mocne odbicie, +0,36 proc.

EUR – stabilne umocnienie, +0,22 proc.

CHF – wyraźna korekta w dół, –0,27 proc.

GBP – delikatna zwyżka, +0,16 proc.

Jakie są dziś kursy walut?

Kursy walut – środa, 19 listopada

dolar – 3,6656 zł

euro – 4,2424 zł

frank szwajcarski – 4,5743 zł

funt szterling – 4,8116 zł

Notowania w tym tygodniu

Kursy walut – wtorek, 18 listopada

dolar – 3,6525 zł

euro – 4,2331 zł

frank szwajcarski – 4,5865 zł

funt szterling – 4,8038 zł

Kursy walut – poniedziałek, 17 listopada

dolar – 3,6400 zł

euro – 4,2231 zł

frank szwajcarski – 4,5826 zł

funt szterling – 4,7924 zł

Kiedy NBP podaje dane z rynku walut?

Średnie kursy walut są podawane przez NBP według następujących zasad:

tabela A kursów średnich walut obcych jest aktualizowana w każdy dzień roboczy między godziną 11:45 a 12:15,

tabela B kursów średnich walut obcych jest aktualizowana w każdą środę między godziną 11:45 a 12:15. Jeżeli środa jest dniem wolnym od pracy, aktualizacja odbywa się poprzedniego dnia,

tabela C kursów kupna i sprzedaży walut obcych oraz tabela kursów jednostek rozliczeniowych są aktualizowane w każdy dzień roboczy między godziną 7:45 a 8:15.

