Ceny złota biją rekordy. W te sztabki inwestują Polacy

Złoto znów w centrum uwagi. W ostatnich tygodniach jego ceny przekraczają kolejne psychologiczne bariery, osiągając poziomy, które jeszcze niedawno wydawały się nieosiągalne. 4 216 USD – tyle jest obecnie warta jedna uncja złota. Taki wynik oznacza, że kruszec znajduje się w historycznym szczycie, a inwestorzy – zarówno instytucjonalni, jak i indywidualni – coraz częściej traktują go jako bezpieczną przystań dla kapitału.

Popyt na złoto rośnie

W ślad za rosnącymi cenami złota w górę szybują także wyniki sprzedaży Mennicy Polskiej. Firma notuje rekordowe zainteresowanie zarówno w swoich salonach stacjonarnych, jak i w sklepie internetowym.

– Poprzedni tydzień był najlepszy w tym roku pod względem przychodowym. Nawet rekordowy kwiecień nie przyniósł takich wyników. Kolejki ustawiają się do wszystkich z 17 naszych stacjonarnych oddziałów w Polsce. Ogromny ruch jest również odnotowywany w naszym sklepie internetowym – mówi Marta Bassani-Prusik, Dyrektor ds. Produktów Inwestycyjnych i Wartości Dewizowych w Mennicy Polskiej.

Polacy rzucili się na sztabki złota

Wzrost cen złota bezpośrednio przekłada się na wzmożoną aktywność kupujących. Mennica Polska przyznaje, że zainteresowanie fizycznym kruszcem rośnie z tygodnia na tydzień. Najczęściej wybierane są klasyczne sztabki i monety bulionowe, które stanowią najprostszy sposób inwestowania w złoto. Według danych spółki, największym powodzeniem cieszą się mniejsze formy lokaty – klienci chętniej kupują sztabki o niższej gramaturze, które pozwalają stopniowo budować portfel inwestycyjny.

– Największym zainteresowaniem wśród naszych klientów cieszą się sztabki o wadze 100 g i mniejsze. Sztabki 250 g, 500 g czy 1000 g, kiedyś bardzo popularne wśród zamożnych nabywców, coraz rzadziej trafiają do portfeli inwestycyjnych Polaków – zauważa ekspertka Mennicy Polskiej.

Złoto dla każdego?

Rosnące ceny złota nie odstraszają kupujących – wręcz przeciwnie, skłaniają ich do poszukiwania elastycznych form inwestycji. Jak podkreśla Mennica Polska, dziś złoto dostępne jest w szerokim przedziale wagowym i cenowym. Kilogramowa sztabka to już inwestycja rzędu pół miliona złotych, ale osoby dysponujące mniejszym kapitałem również mogą rozpocząć swoją przygodę z tym kruszcem. Najmniejsza sztabka, ważąca zaledwie 0,25 g, kosztuje około 195 zł, co sprawia, że złoto staje się produktem dostępnym dla szerokiego grona inwestorów.

