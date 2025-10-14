Ceny złota wystrzeliły. Padł historyczny rekord

Złoto w szczytowej formie cenowej, a rekord goni rekord W ostatnich dniach jego ceny systematycznie przekraczają kolejne psychologiczne bariery, osiągając poziomy, które jeszcze niedawno wydawały się nieosiągalne.

Głównymi czynnikami napędzającymi wzrost pozostają oczekiwania inwestorów na kolejną obniżkę stóp procentowych przez amerykańską Rezerwę Federalną oraz utrzymująca się niepewność geopolityczna. Do tego doszły świeże napięcia handlowe między USA a Chinami, które jeszcze w tym roku wydawały się być zażegnane.

Wtorkowy rekord ceny złota

We wtorek cena spot złota osiągnęła poziom 4128,49 USD za uncję, a w trakcie sesji ustanowiła historyczny rekord – 4179,48 USD za uncję. Amerykańskie kontrakty terminowe na złoto z dostawą w grudniu wzrosły do 4144,10 USD.

W ciągu tego roku złoto podrożało już o 57 proc., co pokazuje, jak dynamiczny jest obecny rynek metali szlachetnych. Do czynników wpływających na wzrost cen złota zalicza się m.in. wysokie zakupy dokonywane przez banki centralne, napływ środków do funduszy ETF opartych na złocie oraz odnowione obawy dotyczące globalnej wojny handlowej.

Ceny złota – perspektywy

Analitycy są zgodni, że rajd złota może dopiero nabierać rozpędu. Według opinii Han Tana z Nemo.money odnawiające się napięcia handlowe między USA a Chinami sprawiają, że złoto przekracza kolejne psychologiczne bariery.

Bank of America i Societe Generale prognozują, że w 2026 roku cena złota może osiągnąć nawet 5000 USD za uncję. Takie prognozy pokazują, że inwestorzy nadal traktują złoto jako bezpieczną przystań w czasach niepewności gospodarczej i politycznej.

Napięcie na linii USA-Chiny napędza ceny złota

Według agencji Reuters, ostatnie działania Stanów Zjednoczonych i Chin zwiększają presję na rynek złota. Oba państwa wprowadzają nowe opłaty portowe, a Pekin ogranicza eksport pierwiastków ziem rzadkich i umieszcza amerykańskie firmy na czarnej liście. W odpowiedzi prezydent USA Donald Trump zagroził dodatkowymi cłami w wysokości 100 proc. na towary chińskie. Takie wydarzenia zwiększają niepewność na rynkach finansowych, co bezpośrednio przekłada się na wzrost cen złota i rosnące zainteresowanie inwestorów metalem szlachetnym.

